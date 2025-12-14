Según último cómputo del Servel: José Antonio Kast es elegido el nuevo Presidente de Chile para 2026

Este 14 de diciembre tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre el candidato republicano, José Antonio Kast, y la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

Con el segundo cómputo del Servel, los especialistas aseguran que la ventaja es irrecuperable, por lo que José Antonio Kast será el nuevo Presidente de Chile.

José Antonio Kast es elegido el nuevo Presidente de Chile para 2026

Con un 57% de las mesas escrutadas, el Servel confirmó el segundo cómputo de las elecciones. Acorde a los resultados, José Antonio Kast tiene un 59% de las preferencias, correspondiente a 4.172.631 votos.

Por su parte, Jeannette Jara logró el 40% con 2.880.994 votos.

Con esta diferencia, la ventaja de José Antonio Kast no podrá ser revertida, y se convertirá en el nuevo Presidente de Chile. El republicano comenzará su mandato en marzo de 2026, como sucesor de Gabriel Boric.

Cabe recordar que estos números son momentáneos, a continuación, podrás revisar el minuto a minuto con los datos oficiales del Servel:

También puedes ver en RadioActiva: Conmoción en el pueblo albo: tres muertes remecen a Colo Colo

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google