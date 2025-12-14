Elecciones Presidenciales en Chile 2025: Revisa ACÁ los resultados en vivo de la segunda vuelta

Durante este domingo 14 de diciembre, se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile. Instancia que contó con Jeannette Jara y José Antonio Kast como candidatos para llegar a La Moneda.

De este modo, millones de personas llegaron hasta su local de votación para ejercer su deber cívico, entre las 08:00 y 18:00 horas.

Vale señalar que el ganador de esta instancia, asumirá el 11 de marzo del próximo año el cargo de Presidente de Chile. Instancia, en la Gabriel Boric entregará la banda presidencial.

Esta instancia, ha generado gran expectación en el país. Ya que se enfrentan dos proyectos muy diferentes. Por un lado, José Antonio Kast representa a la derecha. Mientras que Jeannette Jara es la candidata de izquierda.

Asistir a sufragar era de carácter obligatorio en esta segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile.

En este sentido, previo a las votaciones, Pamela Figueroa, presidenta del Servel expresó: «Lo que hemos observado como Servel es que cada vez que ha habido voto obligatorio, la participación electoral alcanza alrededor del 85%. La del 16 de noviembre fue la más alta, por tanto si el comportamiento electoral se da de la misma manera, estaríamos teniendo un porcentaje alrededor del 85% de participación».

«Entre una hora y hora y media después se pueden comenzar a transmitir los primeros resultados preliminares», agregó.

Elecciones Presidenciales en Chile 2025: Revisa ACÁ los resultados de la segunda vuelta

Estos son resultados preliminares. Se van a ir actualizando mientras el Servel vaya entregando nuevos cómputos:

