«Todo indica que va a ganar hoy día…»: Evelyn Matthei llegó a local de votación con llamativos accesorios de color rojo

Casi al cerrar las mesas, a eso de las 17:00 horas, Evelyn Matthei llegó hasta su local de votación para ejercer su voto. La exalcaldesa de Providencia llegó hasta el DUOC de aquella comuna, para ejercer su deber cívico.

En la instancia, habló con la prensa, quien se percató de sus accesorios, un pañuelo, un cinturón y unos zapatos de color rojo. Cabe recordar que ha utilizado recurrentemente este color en sus redes sociales, lo que algunos usuarios en internet afirman que se trataría de algún guiño respecto a su postura política en estas elecciones.

Evelyn Matthei llegó a local de votación con llamativos accesorios de color rojo

Tras emitir su voto, Evelyn Matthei dio su más sincera opinión: «Yo creo que todo indica que va a ganar hoy día José Antonio Kast y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo sucede a partir de marzo«.

«Hay mucha gente que está esperando que los adultos mayores no paguen contribuciones, por ejemplo. Estamos viendo cómo van a recortar los seis mil millones de dólares en 18 meses«, agregó la excandidata a la presidencia.

En esa misma línea, respecto al eventual Gobierno de José Antonio Kast, aseguró: «Eso no va a ser fácil y, obviamente, también estamos viendo cómo lleva a cabo todos los planes que tenía de frontera. Todos esos planes que, espero, que, efectivamente, le traigan mucha tranquilidad a Chile. Que puedan sellar la frontera y no entren más inmigrantes ilegales».

Sin más que agregar, simplemente agradeció a la prensa y comentó: «Va a ser un tiempo interesante«.

A pesar de la insistencia, Evelyn Matthei se mantuvo firme y señaló: «Yo ya dije gracias. No más«, y se retiró del lugar.

