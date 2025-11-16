16 Nov, 2025. 10:59 hrs

Elecciones presidenciales: Jeannette Jara triunfa en el extranjero mientras Johannes Kaiser y Evelyn Matthei reparten segundos lugares

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se quedó con las preferencias en Oceanía y Asia, en los resultados preliminares.

Por Sebastian Contreras
Las elecciones presidenciales para 2026 en nuestro país, ya dieron inicio durante la tarde-noche de ayer en el extranjero. Esto, debido a la gran diferencia horaria de Chile en comparación a otras regiones del mundo en las que hay chilenos votando, como en Oceanía y Asia.

Para algunos, la gran sorpresa de la jornada en la votación del extranjero, es el alza de los candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, por sobre José Antonio Kast.

Jeannette Jara triunfa en Oceanía y Asia

Hasta el momento, Servel no ha revelado los resultados oficiales de las elecciones presidenciales para los países de Oceanía y Asia, que ya terminaron su proceso. Pero, Meganoticias recapituló el conteo de votos preliminar, que quedó de la siguiente manera:

Resultados preliminares en Nueva Zelanda:

  • Jeannette Jara: 653 votos
  • Johannes Kaiser: 166 votos
  • José Antonio Kast: 123 votos
  • Evelyn Matthei: 112 votos
  • Franco Parisi: 83 votos
  • Harold Mayne-Nicholls: 27 votos
  • Marco Enríquez-Ominami: 11 votos
  • Eduardo Artés: 9 votos
  • Nulos: 1
  • Blancos: 0

Resultados preliminares en Australia:

  • Jeannette Jara: 859 votos 
  • Johannes Kaiser: 322 votos 
  • José Antonio Kast: 299 votos
  • Evelyn Matthei: 268 votos
  • Franco Parisi: 91 votos 
  • Harold Mayne-Nicholls: 31 votos 
  • Marco Enríquez-Ominami: 18 votos
  • Eduardo Artés: 14 votos
  • Nulos: 19
  • Blancos: 1

Votación preliminar en Japón:

  • Jeannette Jara: 104 votos
  • Evelyn Matthei: 40 votos
  • Johannes Kaiser: 29 votos
  • José Antonio Kast: 25 votos
  • Franco Parisi: 13 votos
  • Harold Mayne-Nicholls: 7 votos
  • Eduardo Artés: 5 votos
  • Marco Enríquez-Ominami: 2 votos

Resultados preliminares en Corea del Sur:

  • Jeannette Jara: 73 votos
  • José Antonio Kast: 21 votos
  • Evelyn Matthei: 18 votos
  • Johannes Kaiser: 7 votos
  • Eduardo Artés: 4 votos
  • Harold Mayne-Nicholls: 4 votos
  • Franco Parisi: 2 votos
  • Marco Enríquez-Ominami: 1 voto

Por otro lado, con menor volumen de votos, en China lideró Jeannette Jara, y en segundo lugar quedó Evelyn Matthei, mientras que en Malasia, el ganador fue José Antonio Kast, que por un voto superó a Matthei.

Si bien son pocos votos en total, estos resultados podrían marcar una tendencia en nuestro país.

