Elecciones presidenciales: Jeannette Jara triunfa en el extranjero mientras Johannes Kaiser y Evelyn Matthei reparten segundos lugares
La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se quedó con las preferencias en Oceanía y Asia, en los resultados preliminares.
Las elecciones presidenciales para 2026 en nuestro país, ya dieron inicio durante la tarde-noche de ayer en el extranjero. Esto, debido a la gran diferencia horaria de Chile en comparación a otras regiones del mundo en las que hay chilenos votando, como en Oceanía y Asia.
Para algunos, la gran sorpresa de la jornada en la votación del extranjero, es el alza de los candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, por sobre José Antonio Kast.
Jeannette Jara triunfa en Oceanía y Asia
Hasta el momento, Servel no ha revelado los resultados oficiales de las elecciones presidenciales para los países de Oceanía y Asia, que ya terminaron su proceso. Pero, Meganoticias recapituló el conteo de votos preliminar, que quedó de la siguiente manera:
Resultados preliminares en Nueva Zelanda:
- Jeannette Jara: 653 votos
- Johannes Kaiser: 166 votos
- José Antonio Kast: 123 votos
- Evelyn Matthei: 112 votos
- Franco Parisi: 83 votos
- Harold Mayne-Nicholls: 27 votos
- Marco Enríquez-Ominami: 11 votos
- Eduardo Artés: 9 votos
- Nulos: 1
- Blancos: 0
Resultados preliminares en Australia:
- Jeannette Jara: 859 votos
- Johannes Kaiser: 322 votos
- José Antonio Kast: 299 votos
- Evelyn Matthei: 268 votos
- Franco Parisi: 91 votos
- Harold Mayne-Nicholls: 31 votos
- Marco Enríquez-Ominami: 18 votos
- Eduardo Artés: 14 votos
- Nulos: 19
- Blancos: 1
Votación preliminar en Japón:
- Jeannette Jara: 104 votos
- Evelyn Matthei: 40 votos
- Johannes Kaiser: 29 votos
- José Antonio Kast: 25 votos
- Franco Parisi: 13 votos
- Harold Mayne-Nicholls: 7 votos
- Eduardo Artés: 5 votos
- Marco Enríquez-Ominami: 2 votos
Resultados preliminares en Corea del Sur:
- Jeannette Jara: 73 votos
- José Antonio Kast: 21 votos
- Evelyn Matthei: 18 votos
- Johannes Kaiser: 7 votos
- Eduardo Artés: 4 votos
- Harold Mayne-Nicholls: 4 votos
- Franco Parisi: 2 votos
- Marco Enríquez-Ominami: 1 voto
Por otro lado, con menor volumen de votos, en China lideró Jeannette Jara, y en segundo lugar quedó Evelyn Matthei, mientras que en Malasia, el ganador fue José Antonio Kast, que por un voto superó a Matthei.
Si bien son pocos votos en total, estos resultados podrían marcar una tendencia en nuestro país.
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.