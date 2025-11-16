Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: ¿Qué regiones deben escoger senadores en esta instancia?

Este domingo 16 de noviembre se están llevando a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Oportunidad en la que todos los votantes deben escoger a quienes conformen la Cámara de Diputadas y Diputados. Mientras que en solamente algunas regiones deben votar por Senadores.

En concreto, son siete regiones del país que deben elegir a sus representantes en la cámara alta. Vale señalar que a pesar de las dudas que genera, esto se debe al mecanismo del sistema electoral, el que tiene el objetivo de darle continuidad al trabajo legislativo.

De este modo, los senadores están en el cargo durante 8 años y la mitad de ellos se renueva cada cuatro años.

En este sentido, en esta elección, solamente una parte de la Cámara Alta cambia. En tanto, la otra mantiene su cargo.

Estas son las regiones que votan por Senadores en estas elecciones

En estas elecciones, se renuevan a los senadores que son parte de circunscripciones impares. De este modo, corresponde elegir nuevos representantes de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Regiones como Antofagasta, Biobío, Ñuble, Los Lagos o Magallanes votaron por sus senadores en 2021, los que se mantienen en su puesto hasta el 2029.

Es importante señalar que tras la reforma electoral aplicada por primera vez en 2017, el Senado pasó de 38 a 50 integrantes, distribuidos en 16 circunscripciones que corresponden a cada región del país.

El número de escaños por cada circunscripción depende de la población. Las regiones más pequeñas, como Arica y Parinacota o Aysén, eligen dos senadores. Por otro lado, otras más numerosas, como Valparaíso, pueden escoger hasta cinco

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google