«Estamos intentando…»: Disley Ramos rompió el silencio sobre los rumores de separación con Luis Jiménez

En el último capítulo de Only Fama, de este viernes, tomaron contacto directo con Disley Ramos, tras circular los rumores de un supuesto quiebre con su actual pareja, Luis Jiménez.

Cabe recordar que ambos se conocieron dentro del reality Mundos Opuestos, poco tiempo después de la mediática separación de Luis Jiménez y su expareja Coté López.

Disley Ramos rompió el silencio sobre los rumores de separación con Luis Jiménez

Los rumores comenzaron tras difundirse un video de la Noche de Combos 2, evento de boxeo que reúne influencers y famosos del espectáculo. En medio de la velada, se vio a Disley Ramos y Luis Jiménez, pero cada uno por su lado, estando separados, lejos, y sin interactuar.

Es por esto, que desde Only Fama fueron a buscar a Disley, y le preguntaron por este rumor, que además involucraba terceras personas: «Es falso (…) algún malintencionado grabó ese video para hacer revuelo«, respondió Disley.

Eso sí, Disley tampoco quiso entrar en detalles sobre su situación sentimental, por lo que no negó la información: «Estamos intentando llevar la relación, o la amistad, o todo lo que sea entre nosotros, en la privacidad. Entonces no quiero responder a eso».

«Sí, hay una muy buena onda y sí, obviamente tenemos un vínculo, y (….) prefiero dejarlo ahí y que la gente piense lo que quiera pensar», agregó, respecto a Luis Jiménez.

Por último, quiso despejar los rumores por su distanciamiento en la Noche de Combos: «Llegué después y los asientos estaban ocupados, no quise invadir el espacio y me senté (…) donde estaba desocupado«, explicó.

«Siempre hay buena onda e independiente de lo que pase, va a seguir existiendo una buena onda«, cerró Disley.

