«Todos hemos cometido errores…»: Nueva pareja de Coté López desmintió funa en su contra y reveló detalles de su relación

En el último capítulo de Only Fama, abordaron la relación entre Coté López, y su nueva conquista, un joven llamado Lucas Lama Von der Forst. En el episodio, hablaron en exclusiva con él.

Esto, tras hacerse viral una «funa» en su contra, tras haber sido detenido en 2019, por tráfico de drogas, incluidas altas dosis de alucinógenos. Además, comenzaron a circular otros rumores que Lucas desmintió tajantemente.

Nueva pareja de Coté López desmintió funa en su contra y reveló detalles de su relación

Respecto a su detención en 2019, Lucas Lama aseguró: «Eso pasó hace 7 años, era un niño y todos hemos cometido errores. Yo ahora me dedico al deporte hace cinco años, soy otra persona«.

Eso sí, aseguró que sabía que aquel hecho saldría nuevamente a la luz, puesto que: «Así son las redes. Pero hay que afrontarlo, no queda de otra».

Respecto a su pareja, Coté López, el joven aseguró: «Lo sabía del minuto cero y si no, se lo iba a decir. Con ella estamos demasiado felices. La amo mucho, no han pasado ni 24 horas y ya la extraño».

También, Lucas Lama reveló que hace un mes conoció a la familia de Coté López, incluido sus hijos pequeños, y destacó lo bien que se llevaron.

Por otro lado, se refirió a una funa que circuló por redes sociales últimamente, tras conocerse su relación con Coté López. Esto, tras salir una supuesta expareja del joven, que lo acusó de violencia en la relación: «Eso es imposible. Yo me crie con cuatro mujeres, con mi abuela, mi mamá, mis dos hermanas. Soy de las personas que más saben cuidar a una mujer«, aseguró Lucas Lama.

También podrías leer en RadioActiva: «Fue como un balde de agua fría»: Camila Andrade sorprendió tras revelar diagnóstico de una compleja enfermedad

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google