«Fue como un balde de agua fría»: Camila Andrade sorprendió tras revelar diagnóstico de una compleja enfermedad

En el último capítulo de Podemos Hablar, de Chilevisión, estuvo como invitada Camila Andrade. La participante de Fiebre de Baile repasó sus mayores polémicas en su carrera televisiva, así como su actualidad y sus proyectos futuros.

Pero la mayor sorpresa de la noche, fue cuando reveló que padece una compleja enfermedad, que le provoca fuertes dolores en todo el cuerpo, y no tiene cura.

Camila Andrade sorprendió tras revelar diagnóstico de una compleja enfermedad

La conductora, Diana Bolocco, le preguntó directamente, sobre su diagnóstico, del que no se había referido públicamente. Al respecto, Camila Andrade reveló: «Primera vez que hablo de esto. Me diagnosticaron fibromialgia este año, fue como un balde de agua fría para mí, porque claro, soy una mujer relativamente sana, me muevo, hago deporte, trabajo harto, siempre trabajé desde muy chica».

«Sí, tenía dolores de hace mucho tiempo… muchos años, yo te diría, se han agudizado en los últimos años«, agregó Camila Andrade.

Diana Bolocco le preguntó cómo era el dolor que sentía, y con qué frecuencia tenía dolor. Tras esto, Camila Andrade soltó una impactante revelación: «Yo todos los días de mi vida siento dolor«.

Respecto a la fibromialgia que sufre, Camila Andrade explicó que afecta al sistema nervioso central, y le provoca fuertes dolores en articulaciones, músculos, y en general, todo el cuerpo.

«Generalmente despierto con dolor, mis momentos de dolor más fuertes son en las mañanas, son como los extremos del día, o muy tarde en la noche, o muy temprano en la mañana», reveló Camila Andrade.

Por otro lado, la bailarina explicó que tiene que aprender a vivir con la enfermedad, puesto que no tiene cura. Además, detalló que tiene gran relación con su salud mental, por lo que no debe sufrir estrés, y llevar una vida tranquila, para no sufrir crisis que agudizan el dolor de su enfermedad.

