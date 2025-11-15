«Todo lo que está pasando la beneficia»: Miau Astral reveló qué candidatos cuentan con apoyo de los astros para las elecciones presidenciales

Consuelo Ulloa, reconocida antiguamente en las redes como «Miau Astral«, se la jugó con su predicción para las elecciones presidenciales. En esta ocasión, aseguró que hay dos candidatos que tienen a favor los astros, de cara a la primera vuelta.

Además, señaló en conversación con la 92.5, que aunque gane la izquierda o la derecha, esta será una época de cambios para nuestro país.

¿Qué candidatos cuentan con apoyo de los astros?

Consuelo Ulloa aseguró que «estamos justo en frente de un nuevo ciclo en la historia de Chile«, independientemente de quién sea el elegido como presidente.

Eso sí, dejó en claro su predicción para la primera vuelta: «Los astros están súper beneficiados para Jeannette Jara, por sobre todas las cosas. Todo lo que está pasando en este momento en el cielo la beneficia, porque ella tiene muchos planetas en tauro(su signo zodiacal), y hay muchas energías que están moviéndose en escorpio».

«No obstante, a José Antonio Kast hay mucha energía que está en el signo de piscis, que lo está beneficiando. Y que lo está llamando a terminar un ciclo, que tiene que ver con no asumir responsabilidad», agregó la tarotista.

Respecto a un eventual triunfo del candidato republicano, Miau Astral se refirió a la reacción de la sociedad: «No va a haber un estallido social si es que gana la derecha. Lo más probable es que este caos se vea reflejado en la necesidad de transformar el Estado, de transformar las instituciones».

«Yo creo que puede haber un tema más al autoritarismo que a la falta de autoridad. El problema puede ser que las personas que quieran gobernar, quieran ejercer un poco más de la autoridad que les confiere. Esto con el objetivo de ordenar un poco. Sin entender realmente qué es lo que está pasando, sin escuchar 100% a las personas que votaron por él», explicó Consuelo Ulloa.

Por último, respecto a lo que viene para Chile, la astróloga aseguró: «Esto es una redefinición, Chile está viviendo un proceso de desarmarse para poder rearmarse. Entonces, la elección que estamos teniendo, va a tener un eco súper importante en abril de 2026, donde podamos decir ‘ok, ya estamos viendo que esta nueva forma de ejercer la autoridad en Chile se está dando'».

«¿Pero qué colores va a tener?, depende de la elección que vamos a tener este domingo y en diciembre«, cerró Miau Astral.

