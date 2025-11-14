Figura de Canal 13 revela en pleno programa que le encontraron células cancerígenas: «Lo vamos a combatir»

Durante esta semana, Natu Urtubias, quien está a cargo del react del reality de Canal 13, «Mundos Opuestos», contó qué pasa por un delicado momento de salud.

La joven dio a conocer que le encontraron células cancerígenas y que comenzará su tratamiento, por lo que podría no estar presente en algunas ocasiones en el programa digital

«Hace unos meses me encontraron células cancerígenas en mi útero. He ido faltando, a veces he tenido que tomar medidas porque la intervención en todo lo que el útero es bien dolorosa», indicó en el espacio.

Además, pidió ponerle fin a los rumores que habían surgido hace un tiempo.

«Dejen de inventar que estoy embarazada porque es un tema sensible», dijo con humor la exparticipante de Palabra de Honor.

«Se los comparto a ustedes para que me manden buena energía, buena vibra y yo también en mi Instagram y acá mismo les voy a ir contando lo bien que me va», adelantó Natu Urtubias.

Además, la joven hizo un llamado a hablar del cáncer cervicouterino. «Hay que prevenirnos entre todas y hay que hacernos el PAP (examen)», indicó.

Natu Urtubias y cómo afronta el momento que vive

La conductora del react del reality de Canal 13 mencionó que afronta este momento de forma positiva. Sin embargo, dio a conocer que la situación ha afectado a su madre.

«Mi mamita está un poquito asustada, pero nada con lo que no podamos salir adelante», expresó.

«Soy muy joven todavía, así que con un buen tratamiento… voy a ser muy ordenada a partir de mañana. Me han hecho hartas biopsias, bien doloroso el proceso, pero está recién iniciándose la etapa de las células cancerígenas que afectan mi cuerpo, así que lo vamos a combatir», agregó.

Además, recordó un accidente que tuvo durante su participación en Palabra de Honor. «Me rompí la columna este año, no me voy a recuperar de un cáncer uterino. Vamos con toda la fe», indicó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google