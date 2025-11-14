Popular exchica reality enternece la redes tras confirmar nacimiento de su hijo: «Bienvenido a nuestro mundo»

Recientemente, una popular exchica reality generó gran sorpresa tras dar a conocer el nacimiento de su hijo. La noticia fue muy bien recibida por parte sus seguidores, quienes la han acompañado durante este largo proceso.

Hablamos de ni más ni menos que de Angie Alvarado, quien mediante su cuenta de Instagram presentó a su retoño Rodolfo Kamke Alvarado.

La exparticipante de «Pelotón» subió un registro del pequeño y le dedicó unas tiernas palabras. «¡Bienvenido a nuestro mundo Rodolfo Kamke Alvarado! Eres el regalo más lindo que Dios nos dio», escribió.

Además, la hija de Anita Alvarado compartió una serie de registros, tanto previos como después de la llegada de su bebé.

Vale señalar que Angie Alvarado dio a conocer que estaba embarazada en el mes de julio. Instancia, en la que compartió con sus seguidores una foto de su incipiente guatita. Desde aquel momento, la joven compartió distintos momentos de este importante proceso en redes sociales. De este modo, recibió múltiples mensajes positivos.

Angie Alvarado se llena de mensajes tras la especial noticia

Luego de que la exparticipante de Pelotón entregó esta especial noticia, recibió múltiples mensajes positivos por parte de otras figuras del espectáculo y sus seguidores.

«¡Que tu alegría se multiplique siempre!», le indicó Natalia Valdebenito. En tanto, Mariela Sotomayor le escribió: «Dios las bendiga»

«¡Bienvenido hermoso! Sos amado por tu mamá y papá desde que estabas en la panza»; «Felicidades Angie, bendiciones para ti y familia»; «Cosita preciosa»; «Qué lindo su bb Dios les bendiga siempre»; «Muchas felicidades y lluvia de bendiciones, lindaaaaa. Hermoso tu bebito»; «Felicidades Angie, es hermoso tu bebé Dios lo bendiga»; «Felicitaciones Angie! Tienes una hermosa familia»; «Bienvenido Rodolfo que dios te bendiga y proteja siempre»; «Eres precioso que Dios los bendiga», fueron algunos de los mensajes que recibió Angie Alvarado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angie Alvarado (@angitaaalvarado)

