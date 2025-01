«Siente que se le salió la rodilla»: Participante de Palabra de Honor sufrió doloroso accidente en el reality de Canal 13

La participante Fanny Cuevas sufrió un fuerte accidente, poniendo en riesgo su participación en el reality de Canal 13 «Palabra de Honor».

Sin lugar a dudas, lo ocurrido dejó como evidencia el mal día que tuvo la recluta en el encierro. Todo esto ocurrió en un contexto de entrenamiento, junto a su compañero Raimundo Cerda, en una especie de prueba de obstáculo con equilibrio.

La recluta Cuevas intentó sortear el obstáculo en cuestión, bajo la mirada atenta de su compañero. Sin embargo, no pudo mantener el equilibrio y cayó de mala forma. De este modo, acusó que se le salió la rodilla y que sufrió mucho dolor.

“¡Se me salió (la rodilla)!”, exclamó última recluta al ingresar a Palabra de Honor. “Cuando quise poner el pie hizo clic y se fue para el lado. No me quiero lesionar”, agregó.

“Se cayó, dice que siente que se le salió la rodilla”, se escuchó decir a algunos participantes del espacio. Vale señalar que por el rápido actuar de sus compañeros, pudieron auxiliar y llevar rápidamente a la carpa de enfermería.

Entre lágrimas se retiró la recluta Fanny Cuevas, quien repitió en innumerables ocasiones, que no se quería lesionar ni abandonar el encierro.

“Fue el primer pencazo nomas y el miedo. Ya después va a bajar la inflamación y ahí va a pasar”, le dijo Raimundo para poder calmarla.

Fanny Cuevas sufrió preocupante lesión

Debido a la magnitud del accidente y posterior evaluación de los paramédicos del reformatorio. La recluta Cuevas, tuvo que ser trasladada a una clínica.

De este modo, quedó en duda su continuidad en Palabra de Honor.

