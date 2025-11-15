15 Nov, 2025. 18:21 hrs

Calor en la Región Metropolitana: Jaime Leyton advirtió altas temperaturas para esta jornada de elecciones

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, anunció su pronóstico del clima para este domingo de elecciones en Santiago, y alertó por las altas temperaturas.

Por Sebastian Contreras

También podrías ver en RadioActiva: «Todos hemos cometido errores…»: Nueva pareja de Coté López desmintió funa en su contra y reveló detalles de su relación

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último