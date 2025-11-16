Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025: ¿Qué pasa si no voy a votar y cómo justificar mi ausencia?

Hoy, domingo 16 de noviembre, se están llevando a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia en la que se movilizaran millones de personas a votar, lo que es obligatorio para todas las personas

En este sentido, muchas personas se preguntan qué pasa si es que no llegan cumplir con su deber cívico.

¿Qué pasa con lo que no van a votar en estas elecciones?

Debido a que el voto es de carácter obligatorio, la ley establece que aquellas personas que no asistan a cumplir con su deber en su local de votación pueden ser sancionadas.

Vale señalar que las multas se encuentran entre 0,5 y 1,5 UTM. Esto se traduce en montos de $34.771 a $104.313.

¿Cómo se justifica la ausencia a votar?

Vale señalar que existen algunos motivos válidos para no presentarse a votar. Estos son los siguientes:

Estar fuera del país.

Contar con certificados o licencias médicas que demuestren una enfermedad.

Estar a más de 200 kilómetros del local de votación (hay que dejar constancia en Carabineros el día de la elección y guardar el comprobante).

Cumplir con funciones electorales designadas por la ley el día de la elección.

Tener calificación o certificación de discapacidad.

Tener algún impedimento grave. Este será evaluado y ponderado por el juez.

Vale señalar que las personas que no puedan asistir a votar por alguno de estos motivos, deben esperar ser citado del Juzgado de Policía Local. De este modo, deben guardar los antecedentes que acrediten esta situación.

En caso de quienes estén a más de 200 kilómetros de su local de votación, deben asistir a una comisaría durante esta jornada y guardar la constancia para posteriormente mostrarla al Juez.

