Calor en la Región Metropolitana: Revisa el horario en que se esperan temperaturas más altas en este día de elecciones en Santiago

Durante este domingo 16 de noviembre se están llevando a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Instancia en la que gran parte del país se dirigirá a cumplir su deber cívico, lo que es de carácter obligatorio. En este sentido, muchas personas tienen dudas con respecto a cuándo se registrará más calor en la Región Metropolitana.

Es por esto que a continuación te contamos las temperaturas que se esperan a lo largo de esta jornada en Santiago.

Calor en la Región Metropolitana: Revisa el horario más caluroso en Santiago durante esta jornada de elecciones

El sitio especializado en meteorología, Meteored entregó su pronóstico del tiempo para Santiago. De este modo, reveló que la temperatura máxima durante este día de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias se espera que llegue a 27 grados. En concreto, esto, se desarrollaría a eso de las 16:00 horas.

Por otro lado, el portal ya nombrado dio a conocer que a las 12:00 horas la temperatura es de 23 grados. A las 13:00 horas subiría a 25 grados. Entre 14:00 a 16:00 horas a 26 grados. Mientras que a las 16:00 horas se registraría el punto máximo de calor en la capital (27 grados).

Se espera que las 17:00 horas vuelva a 26 grados, lo que se extendería hasta las 18:00 horas.

