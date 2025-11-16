«No podemos creer»: Inesperados resultados en Oceanía sorprenden a comando de candidato presidencial

Este domingo 16 de noviembre se están desarrollando las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Y debido a la diferencia horaria que hay en Chile con otros países, ya se saben los resultados de los votos de chilenos en otros lugares del mundo.

Así es el caso en algunos países de Oceanía y Asia, donde la candidata Jeannette Jara tomó la delantera según resultados preliminares, a la espera de la confirmación por parte del Servel.

De este modo, hubo resultados en estas elecciones que sorprendieron al comando de un candidato de oposición.

Comando de candidato presidencial sorprendido por resultados en algunos países de Oceanía

A continuación te dejamos los resultados en Nueva Zelanda y Australia. Países en los que Jeannette Jara se quedó con el triunfo. Mientras que Johannes Kaiser ser posicionó en segundo lugar, quien superó a José Antonio Kast.

Resultados de votaciones en Nueva Zelanda:

Jeannette Jara: obtuvo 653 votos (55,13%)

Johannes Kaiser: obtuvo 166 votos (14,02%)

José Antonio Kast: obtuvo 123 votos (10,39%)

Evelyn Matthei: obtuvo 112 votos (9,46%)

Franco Parisi: obtuvo 83 votos (7,01%)

Harold Mayne-Nicholls: obtuvo 27 votos (2,28%)

Marco Enríquez-Ominami: obtuvo 11 votos (0,93%)

Eduardo Artés: obtuvo 9 votos (0,76%)

Nulos: 1

Blancos: 0

Resultados de votaciones en Australia:

Jeannette Jara: obtuvo 859 votos (45,17%)

Johannes Kaiser: obtuvo 322 votos (16,94%)

José Antonio Kast: obtuvo 299 votos (15,72%)

Evelyn Matthei: obtuvo 268 votos (14,09%)

Franco Parisi: obtuvo 91 votos (4,78%)

Harold Mayne-Nicholls: obtuvo 31 votos (1,63%)

Marco Enríquez-Ominami: obtuvo 18 votos (0,95%)

Eduardo Artés: obtuvo 14 votos (0,74%)

Nulos: 19

Blancos: 1

Y según informó la reportera de T13 en Australia, estos resultados de estas elecciones pillaron de sorpresa al comando de José Antonio Kast que se mostró preocupado.

«Es una tendencia que acá sorprendió al comando de José Antonio Kast. No se esperaban estos números, el comentario era ‘no podemos creer estos números tan malos’. No sabemos si es una tendencia que se va a repetir en Chile o en el resto de los países del Asia-Pacífico», indicó.

🔴 En Australia se encendieron las alarmas del comando de Kast:

Jeannette Jara gana con holgura entre los chilenos en el exterior y Johannes Kaiser da la sorpresa, desplazando a la derecha tradicional y dejando inquieto al equipo republicano.

