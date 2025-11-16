Le rechazaron regalo, casi se cae y se enojó con la prensa: Así fue la polémica votación de Cathy Barriga en Maipú

Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, y una de las figuras más polémicas de la política en los últimos tiempos, apareció públicamente para ejercer su voto.

Eso sí, no todo salió como esperaba, puesto que le llevó regalos a los vocales de mesa, pero la rechazaron, luego, sufrió una casi caída en la calle, y terminó enojada con el periodista de Mega.

Así fue la polémica votación de Cathy Barriga en Maipú

Mientras en Mega, enfocaban el momento en que votaban en simultáneo, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast y Johannes Kaiser apareció también Cathy Barriga, la polémica exalcaldesa de Maipú, para ejercer su voto.

En ese momento, José Antonio Neme comenzó a bromear con la «Robotina»: «¿Es la Tía Sonia? Ah, no, es Cathy Barriga».

«Quisiera ir con la repartidora de galletas, Cathy Barriga, que llegó de buen ánimo. Me imagino que esas galletas las pagó ella», agregó, ya que el notero le sopló que Cathy Barriga le entregó galletas a los periodistas.

«Esto es un gesto de cariño, el amor nunca puede ser algo maltratado», explicó la exalcaldesa.

Eso sí, cuando se retiraba del local de votación, se tropezó en la vereda y casi sufre una caída: ¡Ah, pero casi se nos cae! ¡Cuidado, por favor! ¡Se torció el pie, las galletas, los Renacín!, bromeó Neme.

Luego, el periodista de Mega le hizo un comentario que no le pareció a Cathy Barriga: «Las galletas son de forma de corazón. Pensábamos que habías traído algo de rosado«.

«¡Dale con el rosado!», exclamó la exalcaldesa, ya con una evidente molestia.

Finalmente, pudo subirse al auto e irse, pero Neme terminó el despacho con una dura reflexión en su contra: «Por alguna razón, todos los candidatos decidieron ir a votar al mismo tiempo, incluso Cathy Barriga fue a votar en el mismo horario. Debe ser porque, en algún lugar de su corazoncito, todavía se siente candidata a algo«.

