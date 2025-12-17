Mon Laferte regresa a Chile en 2026: fecha del concierto, lugar y cómo comprar entradas

Recientemente, se confirmó que la destacada artista chilena, Mon Laferte volverá a presentarse en Santiago de Chile de la mano de su Femme Fatale Tour 2026.

La cita es el 14 de mayo del próximo en el Movistar Arena. De este modo, se espera que sea uno de los hitos musicales más importantes del 2026 en nuestro país.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales de la productora Bizarro. De este modo, indicaron que se trata de un show que será «poderoso, cargado de identidad y canciones que ya están marcando una nueva etapa en su carrera».

Vale señalar que se espera que esta nueva gira de Mon Laferte tenga una gran puesta en escena y un recorrido por canciones antiguas y nuevas, las que han convertido en una de las voces más influyentes del continente.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Mon Laferte en Chile?

La venta de entradas para el concierto de Mon Laferte en el Movistar Arena iniciará el viernes 19 de diciembre, a las 10:00 horas, mediante Puntoticket.

Vale señalar que la cantante tiene un gran vínculo con el público, por lo que se espera una alta demanda.

Esta nueva gira llega en un gran momento de Mon Laferte. Durante los últimos años ha profundizado su propuesta y combinando distintos sonidos. De este modo, ha sorprendido con una estética con gran fuerza emocional.

Además, recientemente fue confirmada para la próxima versión del Festival de Viña.

