«Este chamaco tiene futuro»: Jowell & Randy elogian a SINAKA y destacan a los productores chilenos

Durante este martes, el popular dúo puertorriqueño estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que hablaron de sus shows en Chile e incluso hablaron de la escena urbana nacional.

En esta opotunidad, protagonizaron un comentado momento en el cual se pusieron a cantar sobre la canción «Senda Bellakona» de SINAKA, creando un espontáneo mix, el cual llamó mucho la atención en los auditores y en redes sociales.

Incluso, Randy opinó sobre el joven artista y señaló que tiene un gran futuro en la música.

«El se desenvolvió muy bien. Este chamaco tiene futuro, pues se escucha rabioso, se escucha con hambre, y se escucha con respeto. Entonces, empezó bien, está duro», indicó.

En este mismo sentido, Randy destacó que es «bien respetuoso».

Y si bien, SINAKA tiene una corta trayectoria musical, mencionó que «parece un reggaetonero de 1997».

Vale señalar que este momento se viralizó rápidamente en redes sociales y diversos fanáticos piden una colaboración entre Jowell & Randy con el chileno.

Jowell & Randy destacan a los productores chilenos

Posteriormente, Jowell expresó: «No estamos siendo justos con los productores, hay que hablar de los productores de aquí. Los productores chilenos que han logrado estudiar bien cómo es el reggaeton, cómo se hace y cómo pueden darle su propio toque para hacerlo original».

«Creo que el trabajo del productor ha sido fundamental», agregó.

En este sentido, Randy indicó: «Vamos a tener que llevarnos por lo menos tres o cuatro productores de acá, los más duros llevarlos a Puerto Rico».

Vale señalar que esta visita a RadioActiva se dio en medio del exitoso paso que ha tenido el dúo Jowell & Randy en Chile. El 13 de diciembre cautivaron a sus fanáticos con un show 3D en el Movistar Arena. Mientras que este domingo tendrán su segundo show en dicho recinto.

