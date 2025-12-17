Revelan la verdad detrás del supuesto video íntimo de Mariela Sotomayor y así reaccionó la periodista

Luego de diversos rumores, Claudia Schmidt contó la firme con respecto a un supuesto video íntimo de la periodista de farándula Mariela Sotomayor. En este sentido, la uruguaya fue clara y mencionó que dicho registro nunca existió y que se trató de un rumor malintencionado.

«El video que te hicieron creer que existía, de ese carrete no existe. Te quisieron dar un pequeño susto, asustarte. No me parece gracioso», indicó.

La reacción de Mariela Sotomayor

A través de una transmisión en Instagram, la periodista de farándula reaccionó a las palabras de Claudia Schmidt.

Mariela Sotomayor se mostró afectada y entre lágrimas expresó: «He llorado mucho y he tenido que aguantar un millón de injusticias. Yo trabajo honestamente y no me merecía esto. Nadie se lo merece»

Vale señalar que esta polémica involucró a diversas figuras del mundo del espectáculo. Entre ellas Daniela Aránguiz.

«Daniela Aránguiz es una mentirosa, porque ella nunca tuvo nada. Ese video no existe. Para que vean hasta dónde llega la maldad humana», indicó Mariela Sotomayor.

«Dicen que la farándula es sin llorar. No. Las personas lloramos cuando nos hacen daño. Yo he reporteado muchos temas, pero algo así nunca lo había visto», agregó.

Además, también tuvo palabras para Mario Velasco. La periodista lo acusó de minimizar la situación. Señaló que él le sugirió que revisara las cámaras de seguridad y que la trató de exagerada.

«Me dijo que la demandara entonces. Yo le respondí que nadie me iba a decir lo que tenía que hacer», señaló.

Además, Mariela Sotomayor hizo una advertencia. «Todas las personas que tengan que declarar, lo van a tener que hacer. Tengo pruebas. No me estoy revictimizando, estoy diciendo la verdad. No me voy a esconder más», finalizó.

