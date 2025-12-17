Remezón en la televisión chilena: Importante figura renuncia a Mega y podría llegar a la competencia

Recientemente, se dio a conocer que una importante figura televisiva cambiaría de canal. Se trata ni más ni menos que de Fran García-Huidobro, quien tomó la decisión de renunciar de Mega y ahora suena fuerte en la competencia.

Vale señalar que desde Megamedia emitieron un comunicado el mismo día de la renuncia, en el que se confirmaron la salida de la «Dama de Hierro».

«La animadora Francisca García Huidobro comunicó internamente su decisión de dejar de pertenecer a Megamedia a partir del próximo viernes 26», indicaron

«agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte», añadieron desde Mega.

«Le deseamos suerte y éxito en todos los proyectos personales y profesionales que enfrente en el futuro», finalizaron

Vale señalar que Fran García-Huidobro estuvo en diversos programas de Mega. Como Only Fama, Only Friends, La Gala del Festival, Vive Viña y en el reality «El Internado».

Revelan que Fran García-Huidobro podría llegar a la competencia

De acuerdo a lo informado por Glamorama, la animadora de Mega podría llegar a Chilevisión, canal el cual es competencia directa de Mega.

En concreto, Fran García-Huidobro volvería a «Primer Plano» y estaría a cargo de la conducción del espacio junto a Julio César Rodríguez.

Recordemos que la popular animadora fue parte de la anterior versión de «Primer Plano», la que finalizó en 2018.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que también existen rumores de que Fran García-Huidobro sea parte del jurado de Fiebre de Baile.

Según indicó Michael Roldán, la comunicadora debutaría en Chilevisión a fines de enero.

