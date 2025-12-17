Kidd Voodoo es el primer artista agotar 12 shows en el Movistar Arena en un año y entra al paseo de las estrellas del recinto

Kidd Voodoo no para de batir récords. Durante este año, el cantante oriundo de Maipú logró diversos hitos, los lo posicionaron como de los artistas más destacados de la escena nacional.

En la jornada de este martes, el intérprete de «Destello» llevó a cabo un nuevo show en el Movistar Arena. De este modo, completó un total de 12 conciertos en dicho recinto y se transformó en el artista que más veces se ha presentado en este escenario.

En total fueron cerca de 200 mil personas las que asistieron a estas jornadas en el recinto del Parque O’Higgins y que vibraron con un espectáculo de nivel internacional. Vale señalar que hubo diversas sorpresas, lo que dejó más que contentos a sus fanáticos.

Kidd Voodoo entra al paseo de las estrellas

Este nuevo hito en la carrera de Kidd Voodoo, significó que pusiera sus manos en el Paseo de las estrellas. De este modo, se suma a una selecta lista de artistas.

Con esto, el popular cantante cierra un exitoso año. Recordemos que en febrero brilló en el Festival de Viña. Posteriormente, realizó giras por Chile, Perú, Argentina y España.

Además, Kidd Voodoo se logró posicionar en el TOP 1 de Spotify España y se presentó en el Estadio Regional Chinquihue de Puerto Montt, el recinto más austral del Mundo.

El artista estuvo detrás de grandes éxitos que han sonado con fuerza durante este año, como «Enrolar Remix», «Whisky a la Roca», «Ponte Lokita» y «Me Mareo», entre muchos más que fueron parte del concierto en el Movistar Arena de este martes.

Además, en ducha instancia estuvieron Los 4 Fantásticos, Resonancia Etérea y Felipe Blessed. Este último fue el encargado de abrir el show ante un público que siempre estuvo expectante y que disfrutó de todas las canciones del extenso escenario desplegado para este cierre de presentaciones de la gira «Deluxe».

