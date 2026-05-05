Icónico humorista sufrió inesperado accidente en estudio y terminó con visible herida: así reaccionó Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy

Recientemente, Álvaro Salas estuvo presente en el podcast de María Luisa Godoy con Eduardo Fuentes, «Mari con Edu». Instancia, en la que hablaron sobre diversos temas.

Y hubo un momento que dio mucho que hablar. Resulta que en uno de los ensayos, el humorista protagonizó un inesperado chascarro y terminó con una dura herida, la que no pasó desapercibida.

Vale señalar que esto ocurrió debido a que Álvaro Salas no vio un telescopio, por lo que se hizo un corte en la cabeza.

«Me pegué un cabezazo más o menos. Se me revolvieron todos los chistes», indicó.

Álvaro Salas responde a la posibilidad de volver al Festival de Viña

A pesar de la gran carrera que tiene Álvaro Salas en el humor y en Festival de Viña, descartó llegar en el corto tiempo al certamen.

«No digo que nunca jamás, pero por ahora todavía no», indicó el comediante.

Por otro lado, al momento de ser consultado con respecto a la posibilidad de llegar al Festival de Olmué, su respuesta fue diferente.

«Sí, me encanta Olmué… Es que Olmué es un público más amigable», aseguró Álvaro Salas.

Además, el humorista destacó que tiene buena relaciones con los comediantes más actuales. «Tengo buena llegada con los cabros», señaló. De este modo, dio a conocer que Luis Slimming y Lucho Miranda lo han invitado a participar de sus shows.

Por otro lado, Álvaro Salas recordó cuando se desempeñó como profesor de música, previo a dedicarse únicamente el humor. De este modo, mencionó que en un principio no lo convencía mucho, pero que le encontró el gusto. «Durante 10 años ejercí la docencia», comentó.

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