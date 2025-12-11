Princesa Alba llegó a RadioActiva a presentar su canción «Gay» y revelar la inspiración detrás del tema: «He tenido hartos pololos bi»

Hace un par de días, la popular cantante chilena, Princesa Alba, quien hace algunas semanas abrió el show de Dua Lipa en el Estadio Nacional, llegó hasta el programa «Bravas» de RadioActiva para presentar su nuevo tema «Gay».

De este modo, la popular artista nacional reveló que para crear esta canción se inspiró en la historia que tiene con una ex pareja.

«Cuenta una historia que tengo con un amigo», señaló Princesa Alba.

En este sentido, confesó: «He tenido hartos pololos bi. Y en particular, este ex, que ahora es mi amigo, dijo como, ‘no, ya no soy bi. Me gustan los hombres».

«Le hice esta canción muy tierna, muy romántica. Para mí es una de las canciones más bonitas que he escrito», agregó.

Además, Princesa Alba señaló que a su amigo «le encantó» la canción.

Princesa Alba y su experiencia teloneando a Dua Lipa

La artista dio a conocer que abrir el concierto de Dua Lipa en el Estadio Nacional fue «un sueño hecho realidad».

Princesa Alba dio a conocer que el papá de la cantante británica contactó a su equipo.

«Conocerla fue un sueño. Obviamente, para mí es una modelo a seguir. Porque es una cantante pop y su show es increíble. Entonces, ser parte de eso fue un honor», mencionó.

Vale señalar que Princesa Alba se presentará en el show de fin de año en la Torre Entel. «Vamos a presentar un show entretenido, súper arriba, súper pachanguero», adelantó.

