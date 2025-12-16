«Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience» llegan al Festikids Summer 2026: revisa cómo comprar entradas

Festikids Summer 2026 ya empieza a tomar forma y recientemente, se confirmó el primer espectáculo musical del evento. Se trata de «Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience», quienes llegarán al escenario principal del festival los días sábado 10 y domingo 11 de enero, en el Centro Cultural Las Condes.

El destacado panorama familiar traerá a Chile, el concierto de la exitosa película de Netflix «Las Guerreras K-Pop». La propuesta fusiona lo mejor del K-Pop, el teatro musical y el espectáculo en vivo, con los grandes éxitos de la cinta.

Vale señalar que el show tendrá canciones en español e inglés. Estas serán interpretadas por artistas nacionales e internacionales. A esto se le suman visuales cinematográficas y coreografías de gran nivel. Rumi, Mira y Zoey, estrellas de HUNTR/X, revelarán su doble vida como cazadoras de demonios con superpoderes y se enfrentáarán a la oscura boyband rival, los Saja Boys

Vale señalar que la presentación de «Las Guerreras HUNTR/X K-Pop Experience» contará con dos funciones:

Sábado 10 de enero: 17:30 horas.

Domingo 11 de enero: 12:00 horas.

Ambas funciones se desarrollarán en el escenario principal de Festikids Summer 2026.

Festikids Summer regresa con todo este verano

Vale señalar que el panorama regresa con todo este verano. Se llevará a cabo los días sábado 10 y domingo 11 de enero, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes.

Además, de este primer anuncio musical, Festikids Summer 2026 contará con obras de teatro, marionetas gigantes y banditas musicales, carritos de golosinas, juegos al aire libre, talleres, karaoke infantil, un muro de escalada para grandes y chicos, fútbol, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, foodtrucks, concursos y más sorpresas.

De este modo, se posiciona como un panorama imperdible para disfrutar en familia durante este verano.

Las entradas para Festikids Summer 2026 están disponibles en Ticketmaster. El precio diario es de $13.500 (más cargo por servicio). Además, hay una promoción de 4×3 por compra de pack familiar, el que tiene un valor de $40.500 (más cargo por servicio).

Además, los vecinos de Las Condes tienen el beneficio de 3×2 en entradas generales con su tarjeta vecino.

