¡Atención familias! Festikids Summer 2026 regresa en enero

Luego de cuatro exitosas versiones vuelve Festikids Summer 2026. Festival familiar del verano que se ha transformado en el panorama de vacaciones preferido de muchas niñas, niños y sus familias.

En esta ocasión, el evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero. Desde las 11:00 hasta las 20:00 horas en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes.

En esta instancia, se combinarán distintas experiencias interactivas y culturales, juegos para niños de distintas edades, deportes y grandes shows musicales a cargo de los personajes favoritos del momento.

De este modo, se esperan dos jornadas repletas de fiesta, música y alegría, que además incluirán: obras de teatro, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, bandas en vivo, talleres, un muro de escalada para grandes y chicos, cuentacuentos, editoriales, karaoke infantil, carritos de golosinas, foodtrucks y adopción de animales. Además, próximamente se anunciarán más sorpresas.

Venta de entradas para Festikids 2026

Las entradas para esta nueva versión de Festikids ya están disponibles. Estas se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster.

Vale señalar que el precio diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción de 4×3 exclusiva por compra de Pack Familiar ($45.000 + cargo por servicio), y el beneficio de 3×2 en entradas generales para vecinos que cuenten con la tarjeta Vecino Las Condes vigente.

Por otro lado, en el caso de niños entre 1 y 12 meses, la entrada del evento es liberada.

Para conocer más detalles sobre el Festikids Summer 2026 como el programa completo, novedades y más puedes revisar la cuenta de Instagram del festival.

