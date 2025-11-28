Latife Soto sorprendió a popular figura de la TV con inesperada predicción: «Te vas a acordar de mí»
Recientemente, reflotó una antigua predicción de Latife Soto, después de que una popular animadora hizo un importante anuncio.
Durante esta semana, Tita Ureta anunció que se convertirá en madre por primera vez junto a su esposo Spiro Razis.
La noticia dio mucho que hablar y empezó a reflotar una predicción que lanzó Latife Soto hace un tiempo. Instancia en la que adelantó una que una famosa iba a anunciar que está embarazada.
«Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas, es porque puede ser en tu canal (Mega)», indicó en dicha oportunidad.
Vale señalar que aquella vez, Latife Soto no reveló nombres. Sin embargo, tras el anuncio de Tita Ureta (animadora de Mega), muchas personas lo relacionaron.
Y en el programa La Hora de Jugar, la comunicadora se juntó con la tarotista, quien sorprendió con nuevas predicciones.
Las predicciones de Latife Soto sobre el hijo de Tita Ureta
En esta instancia, Tita Ureta indicó: «Yo siempre he querido hombrecito».
No obstante, Latife Soto le señaló: «Yo me puedo equivocar, pero sale una mujer». Además, adelantó detalles sobre la personalidad que podría tener.
«Va a tener un carácter súper fuerte. Te vas a acordar de mí en unos añitos, porque la palabra ‘no’ no se va a poder usar. Así que a prepararse», expresó la guía espiritual.
Frente a esto, Tita Ureta bromeó y mencionó: «Pobre de mi marido, no le basta conmigo».
Además, Latife Soto indicó: «Traerá harta plata, va a ser deportista».
Posteriormente, la tarotista señaló que con la llegada de su hijo, se desarrollaría un cambio positivo.
«Sabes que, viene como por otra oportunidad. Esta personita, espiritualmente, pidió volver, como una reencarnación (…) Te va a enseñar que tienes que aprender a tener paciencia con las personas, porque eres muy estructurada», expresó.
