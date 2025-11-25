¿Quién es Spiro Razis?: El esposo skater de Tita Ureta que será padre con 50 años
Tita Ureta anunció recientemente que junto a su esposo 16 años mayor que ella están esperando a su primer hijo.
Recientemente, la popular animadora Tita Ureta dio a conocer que junto a su esposo, Spiro Razis están esperando a su primer hijo.
«Hola, estoy emprendiendo el viaje más lindo y desafiante. Y elegí al mejor @spirorazis», indicó la comunicadora en redes sociales.
Además, indicó: «Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá los 45 conmigo. Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos».
¿Quién es Spiro Razis, la pareja de Tita Ureta?
Spiro Razis es un popular skater de nuestro país nacido en 1976 en Viña del Mar, quien practica dicha disciplina desde temprana edad, cuando vivió en Argentina junto a sus padres.
Además, el hombre practica otros deportes, en los que también está sobre una tabla. Por ejemplo, surf y snowboard.
Hace algunos años, en conversación con la revista Costa Magazine, indicó: «Estoy feliz con lo que hago. Aprecio cada día por poder seguir haciendo lo que me apasiona. Con todo lo que pasa en el mundo actualmente, me doy cuenta de que tengo que disfrutar el día a día porque en cualquier momento nos vamos. Si llega a pasar, prefiero que sea haciendo lo que me gusta».
Vale señalar que Spiro Razis y Tita Ureta se conocieron hace varios años, cuando la animadora tenía 12 años y se encontraba en unas vacaciones familiares en el sur de Argentina.
La animadora de Mega indicó en «Buenas noches a todos» de TVN que quedó impactada cuando lo vio prepararse para una competencia. Sin embargo, no supo nada más de él después de varios años.
Resulta que cuanto tenía 21 años, Tita Ureta trabajó en la nieve vendiendo helados y prestando esquís. Periodo en el que se volvió a encontrar con Spiro.
«Ahí llega él y me dice: ‘Me prestas una tabla'», indicó. Además, añadió que «lo empezó a engrupir».
«En la noche nos topamos en una fiesta y empezamos a salir. Ahí me di cuenta de quién era», añadió.
A pesar de que tienen 16 años de diferencias, Tita Ureta ha manifestado en diversas oportunidades que no le ineteresa no que opine el resto. Cabe destacar que llevan tres años casados.
