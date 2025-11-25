Sebastián Yatra regresa a Chile en 2026 con su gira «Entre Tanta Gente Tour»: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas
A varios meses de su presentación en el Festival de Viña, se confirmó que durante el 2026, Sebastián Yatra volverá a nuestro país.
Recientemente, se anunció que el cantante colombiano, Sebastián Yatra se presentará en nuestro país durante el próximo año en el marco de su gira «Entre Tanta Gente Tour».
La cita está programada para el 18 de abril de 2026 en el Movistar Arena. Vale señalar que este show forma parte de una serie de espectáculos que llevará a cabo en distintos países de Latinoamérica.
Sebastián Yatra hizo el anuncio a través de redes sociales, después de un exitoso paso por Europa, donde visitó 16 ciudades de España, con un espectacular cierre que reunió a más de 17 mil personas en el Movistar Arena de Madrid.
Vale señalar que «Entre Tanta Gente Tour» es de gran relevancia para el artista.
«Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad de reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es agradecer, sonreír y seguir. Eso es la vida, eso es mi vida, entre tanta gente», indicó el artista con respecto a esta nueva etapa.
En cada presentación, Sebastián Yatra no se limita únicamente a cantar, sino que también se acerca al público, escucha historias y entrega un espacio para que ocurran momentos espontáneos.
¿Cómo comprar entradas para el concierto de Sebastián Yatra en Chile?
¡Atención fanáticos de Sebastián Yatra! La preventa de entradas exclusiva para clientes Banco Estado iniciará este 1 de diciembre a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.
Por otro lado, la venta general está programada para el 3 de diciembre a las 10:00 horas, o cuando finalice el stock de la preventa.
Es importante señalar que la última vez que Sebastián Yatra se presentó en Chile fue en la más reciente versión del Festival de Viña.
También te podría interesar: Shakira en Chile 2025: El importante récord que logró la «Loba» en su regreso a nuestro país
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.