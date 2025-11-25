Teletón 2025: Revisa cómo conseguir entradas gratis para la cruzada solidaria

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre, se llevará cabo la Teletón 2025. Evento que se extenderá por 27 horas y que será emitido por televisión de manera interrumpida.

Y en el caso de las personas que quieren asistir a esta instancia, hay entradas gratuitas que se reparten a la gente para que sean parte de los diversos bloques que tienen su puto de inicio a las 22:00 horas.

Vale señalar que las entradas están disponibles desde las 12:00 horas mediante el sistema Puntoticket. Esta es la única manera de descargar tickets para el espectáculo.

En la plataforma, se encuentran entradas para el Teatro Teletón y para el tradicional cierre en Estadio Nacional.

Vale señalar que desde Puntoticket se entregarán como máximos dos tickets por persona.

Bloques de la Teletón 2025

Bloque 1 (obertura): viernes desde 22:00 hasta las 02:00 horas.

Bloque 2 (trasnoche): sábado, entre 02:00 y 08:00 horas.

Bloque 3 (Mañana Familiar): entre 08:00 y 13:30 horas.

Bloque 4 (Sábado por la Tarde): sábado, entre 14:00 y 17:00 horas.

Bloque 5 (Cierre Teatro Teletón): sábado, entre 17:00 y 21:00 horas.

Cierre Estadio Nacional: sábado, a partir de las 22:00 horas.

Es importante señalar que se podrá ingresar la Teletón 2025 solamente con tickets. Además, se recomienda llegar temprano para evitar atochamientos en las entradas.

A esto se le suma que se prohíbe ingresar botellas o envases de vidrio al evento. También está prohibido el consumo y porte de alcohol.

En caso de los menores de dos años, estos no necesitan tickets y tendrán que estar en el asiento con su adulto responsable. Asimismo, los niños menores a 15 no van a poder ingresar sin un adulto responsable.

