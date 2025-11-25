Popular cantante chileno fue operado de urgencias en Estados Unidos: «Soy muy creyente y todo pasa por una razón»

El popular artista nacional, Mario Guerrero, quien fue parte del programa Rojo, vivió un complicado momento de salud en Estados Unidos.

El cantante contó que se encuentra en Miami dio a conocer que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a que le dio apendicitis. De este modo, tuvo que cancelar un show en Talcahuano y atrasar su retorno a Chile.

Mario Guerrero fue operado de apendicitis tras fuertes dolores

«Aquí estoy, con menos dolor», partió indicando Mario Guerrero a en una conversación telefónica con Las Últimas Noticias.

«Fue el domingo (15) en la noche que empezó el dolor. Un dolor que Uf, me acuerdo y me da algo… Yo no quise escuchar mi cuerpo, pensaba que era simplemente algo que me hizo mal (al estómago). El lunes siguiente seguía pensando lo mismo, partí a la farmacia a comprar lo que pude», añadió.

Además, el exparticipante de Rojo expresó: «El martes ya tenía que regresar, tenía un show en Talcahuano (el viernes 21), pero no resistí más y me fui a urgencias. Imagínate, tenía el vuelo a las 19:00 horas ese martes y llegué a Urgencias a las 14:00. Allí el doctor me dijo: ‘usted tiene apendicitis y no se mueve de acá’. Menos mal, imagínate, me voy en avión con ese dolor que ya era intenso»

«Me dieron el alta el mismo día de la operación, que fue a las 7 de la mañana. Como a las 5 de la tarde me revisaron las heridas, me preguntaron cómo me sentía y me dieron el alta, con todos los cuidados necesarios, que tenía que acostarme», añadió Mario Guerrero.

Asimismo, el artista expresó: «Para mí esto es una lata, me cargan los hospitales. Ahora pienso que fue bueno que me pasara ahora y no en el verano, que es una época fuerte de trabajo para los artistas en Chile. Soy muy creyente y todo pasa por una razón que uno no ve en el momento».

