Querida animadora chilena confirma que espera a su primer hijo con su esposo 16 años mayor: «Lo venía buscando»
La popular animadora reconoció que junto a su pareja se encuentran emocionados y que es algo que estaban buscando.
Recientemente, una popular figura televisiva dio a conocer que se encuentra embarazada. Se trata ni más ni menos que de Tita Ureta, quien espera a su primer hijo con su esposo, Spiro Razis.
La animadora de Mega dio a conocer la noticia en diálogo con Revisa Ya. De este modo, dio a conocer que había preferido mantener silencio.
«Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando», partió señalando.
«Primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio», añadió Tita Ureta.
Además, la comunicadora dio a conocer que su marido, quien es 16 años mayor que ella, se encuentra muy emocionado.
«Mi marido tiene 49, va a ser papá con 50. Mi papá fue papá los 45 conmigo. Él quería ser papá hace rato. Él está feliz, es el más emocionado de todos», expresó.
Tita Ureta habla de su presente laboral
Es importante señalar que recientemente, la animadora abandonó «El Internado», nuevo reality de Mega, debido a que este se graba en Perú y se tienen que estar viajando constantemente.
«No pensé que iba a perder mi lugar, pero sí da miedo cómo se lo van a tomar. Una está en pantalla constantemente. Hay trabajos en que todavía es un problema que una mujer se embarace. Hay que decidir en qué momento lo comunicas», señaló.
«Quiero que el día de mañana mi futuro hijo o hija se sienta orgulloso de que su mamá siguió trabajando, que fue una guerrera que siguió sus sueños», agregó la animadora.
