Latife Soto impacta con nuevas predicciones de cara a la segunda vuelta presidencial: «Vienen traiciones súper feas» y «cosas horribles»

El próximo 14 de diciembre se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la tarotista Latife Soto lanzó inesperadas predicciones de cara a esta importante jornada.

En el programa digital que comparte con el rostro de Mega, José Antonio Neme, la guía espiritual dio a conocer que Jeannette Jara podría vivir momentos complicados por la culpa de un hombre.

«Es una semana de traiciones. Vienen muchas traiciones. Un hombre va a traicionar a una mujer muy conocida. Antes había buena onda, pero ahora se van a repetir las traiciones», partió expresando sin mencionar el nombre de la exministra.

«Es una mujer que ya ha recibido algunas traiciones. Voy a preguntar si es Jeannette Jara», añadió Latife Soto.

Poco después revisó sus cartas y lo confirmó. «Es un hombre que está muy molesto con ella y la va a traicionar. Sí, es ella», expresó.

Latife Soto asegura que Jeannette Jara será traicionada

En esta misma instancia, la popular tarotista expresó que se vendrían momentos complicados para la candidata. «Van a seguir las traiciones para ella», indicó.

«Vienen traiciones súper feas. Se le vienen cosas horribles», añadió Latife Soto sin entregar mayores detalles.

Posteriormente, la tarotista indicó: «Hay mucha gente de su partido que nunca la quiso de candidata. Entonces por eso, como no la quieren… porque ella es súper simpática y todo, pero ojo, tiene un carácter fuerte».

Por otro lado, Latife Soto señaló que «en esta carrera presidencial, de aquí a esa fecha (14 de diciembre), se va a saber de algunos negocios que se hicieron, en el que están metidos algunos de los candidatos».

«Se van a empezar a saber cositas raras, pero la política es así», añadió la guía espiritual.

