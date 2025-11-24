Conmoción por muerte de destacado acróbata chileno tras accidente durante presentación en Italia

El mundo del circo está de luto. El acróbata chileno, Christian Quezada Vásquez falleció en un espectáculo que se desarrollaba en Italia.

Vale señalar joven de 26 años formaba parte de un elenco internacional que trabajan en un circo italiano y falleció tras realizar una arriesgada maniobra en una esfera metálica, donde giraba en una motocicleta.

Esta rutina es muy conocida a nivel mundial y se titula «El Globo de la Muerte».

Vale señalar que se han viralizado registros de este trágico momento. De este modo, se puede apreciar que los acróbatas solamente contaban con la ilumicación de sus trajes LED.

En dicho momento, Christian Quezada perdió el control de la moto y cayó al centro de la esfera de acera.

Frente a esto, sus compañeros intentaron reducir la velocidad. Sin embargo, el impacto era inevitable y falleció al instante.

Vale señalar que otros colegas resultaron heridos en esta incidente. Entre ellos, un mexicano de 43 años que está con riesgo vital.

Y otro individuo de nacionalidad colombiana y de 26 años resultó herido. Sin embargo, está fuera de peligro.

Pareja de Christian Quezada comparte sentidas palabras

Angélica Fedorchenko, pareja del acróbata compartió unas sentidas palabras a través de redes sociales.

«Anoche mi mundo se rompió. Mi Christian ya no está», partió señalando

«Estuvimos juntos ocho años cada día, en cada camino, en cada escena, en cada momento. Él no era solo mi pareja. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio. La persona con quien compartí la vida de verdad», agregó.

«El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él. Christian, mi amor… ya no sientes dolor. Ahora estás en un lugar de calma y luz. Una parte de mí se fue contigo, y una parte de ti vivirá para mí para siempre», finalizó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Angelina Fedorchenko (@angelina.fedorchenko)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google