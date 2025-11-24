Daniel Rubio se corona como el flamante ganador de «Buscando al +QL» de Jorge Alís

El pasado 19 de noviembre, se llevó a cabo un tremendo evento en el Teatro El Cachafaz, el cual estuvo lleno de risas, emoción y talento. Resulta que se llevó a cabo la final de «Buscando al +QL». Iniciativa creada por el popular comediante argentino Jorge Alís, quien busca a nuevas figuras del humor nacional.

El evento reunió a cinco finalistas, quienes llegaron hasta el recinto para ganar el tan ansiado título. Vale señalar que noche estuvo llena de energía, sorpresas e invitados. De este modo, el público pudo disfrutar de rutinas llenas de creatividad.

Y el ganador de la jornada fue Daniel Rubio, quien se coronó como el flamante ganador de esta versión de «Buscando al +QL». El comediante fue capaz de cautivar a los presentes y se quedó con el triunfo.

Cabe destacar que el evento contó con grandes comediantes invitados como Ricardo Meruane, Pato Pimienta y Piare con Pe.

Vale señalar que como premio, Daniel Rubio va a tener la oportunidad de presentarse el próximo 21 de enero de 2026 en el Teatro Nescafé de las Artes, compartiendo escenario con Jorge Alís y estrenando una rutina extendida de 30 minutos

Con esta final, «Buscando al +QL» cierra una etapa, que estuvo llena de talento emergente y se posiciona cono un espacio que permite descubrir nuevas figuras del humor chileno.

