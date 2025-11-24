Festival de Viña del Mar 2026: revelan el line-up por día del esperado certamen

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el tan esperado Festival de Viña del Mar 2026, el que cada vez toma más forma.

Este viernes, se revelaron a los artistas que serán parte del certamen viñamarino, y hoy, lunes 24 de noviembre, se anunciaron los días en que se presentará cada uno de ellos.

Es importante recordar que la próxima versión del Festival de Viña se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero del próximo año.

Revisa los artistas por día del Festival de Viña 2026

El domingo 22 de febrero, la apertura va a estar a cargo de Gloria Estefan, mientras que la noche terminará con Matteo Bocelli.

Por otro lado, el lunes 23, los encargados de abrir serán los británicos de Pet Shop Boysquienes. En tanto, Bomba Estereo cerrará.

El martes 24 de febrero, se vivirá una noche diversa. En la que estará presente el pop de Jesse & Joy y el de las coreanas Haewon, Sullyoon,Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily, conocidas como NMIXX.

Por otro lado, el miércoles 25 estará marcado por los ritmos latinos. El inicio estará a cargo de Juanes, mientras que el cierre de los argentinos Ke Personajes.

En tanto, el 26 iniciará con la chilena Mon Laferte y finalizará con Yandel Sinfónico.

Por último, el viernes 27 será una noche urbana. El inicio estará a cargo de, quien luego dará a Pablo Chill-E, que llegará con todos sus éxitos. Mientras que el cierre va a estar a cargo del argentino Milo J.

«Logramos un hecho histórico al presentar el 100% de la parrilla musical de una sola vez, recibiendo muy buenas opiniones de las personas, con artistas para todos los gustos y necesidades, como debe ser», indicó Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar.

«Este evento, el más grande del país, representa para nuestra ciudad un motor de desarrollo económico y una importante creación de empleo directo. Por eso es tan relevante recibir a millones de turistas y a todos los vecinos que disfrutarán del Festival Latino Más Grande del Mundo», agregó.

Vale señalar que, de momento, de los humoristas del Festival de Viña 2026 solo se conoce el nombre de Stefan Kramer. Mientras que los demás todavía no se anuncian.

