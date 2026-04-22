«Sabemos dónde vives» y «Ando con miedo en la calle»: Popular figura de TV denuncia graves amenazas en su contra

Recientemente, un participante del estelar de CHV, Fiebre de Baile dio a conocer una complicada situación que está viviendo.

Se trata del bailarín Juanfra Matamala, quien dio a conocer que ha recibido múltiples amenazas.

El joven dio a conocer que todo comenzó debido a rumores que están circulando con respecto al certamen Miss Chile, los que indican que tendría alguna influencia en los resultados y favorecería algunas competidoras.

Juanfra Matamala revela que vive complicado momento

El bailarín de Fiebre de Baile se refirió al calibre de las amenazas que ha recibido. «Con todo el tema del Miss Chile ha sido desmedido. Me han dicho: ‘sabemos dónde vives’ y muchas otras palabras que no se pueden decir en televisión», indicó en diálogo con Chilevisión.

En este sentido, confesó: «Ando con miedo en la calle. Me dicen que me van a esperar afuera del canal, de mi casa, cuando estoy paseando a mis perros, que me andan buscando».

Juanfra Matamala dio a conocer que anteriormente ya había recibido este tipo de amenazas, pero que ahora son mucho más fuertes. Además, antes eran de manera aislada.

Asimismo, con respecto a los rumores que están circulando, indicó: «En el fondo, la gente dice que yo tengo el Miss Chile arreglado, que compré las coronas y que pololeo con gente importante. Al principio lo quería defender, pero ya me cansé».

Por último, también lanzó una reflexión acerca del comportamiento que tienen algunos fanáticos y también advirtió llevar esta situación a la justicia. «Creo que el fanatismo por un programa está bien, pero cuando ya se pasa un límite es preocupante. Voy a tomar acciones legales; mi familia está muy preocupada», indicó.

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