Lo conoció cuando era su dentista, se hicieron tierno tatuaje y confirmaron relación: el romance que sorprende al mundo del espectáculo

Recientemente, una popular pareja del espectáculo sorprendió tras presentar a su nueva pareja. Estamos hablando, de ni más ni menos que la comediante Pamela Leiva, quien confirmó el romance en el programa «El Desestrece».

En dicha instancia, la humorista dio a conocer que está saliendo con el dentista Leonel Vargas. Y en la jornada de este lunes, entregó más detalles en «El Medio Día», luego de que Daniel Fuenzalida le consultara por su relación.

De este modo, Pame Leiva dejó en claro que «pololeo a mí no me han pedido. De hecho, se arrancaron diciendo que es el pololo, pero yo dije que no es mi pololo. Es solamente, como me gusta decirle, mi ‘poniente oficial'».

Además, dio a conocer que se conoció con el dentista en 2020, cuando se atendía con el. «Ahí nació una amistad (…) De hecho viajamos juntos al matrimonio de Andrea Dellacasa, pero (como) amigos», contó.

«Fuimos amigos mucho tiempo, él tuvo sus pololas por su lado, yo también por lo mio, pero éramos muy amigos. Como además yo tenía una relación a distancia, yo compartía mucho con él acá. Pasamos mucho tiempo juntos, me acompañaba, conoció a mi familia, mi grupo de trabajo lo quiere mucho», añadió Pamela Leiva.

Pamela Leiva revela cómo nació su nuevo romance

La humorista dio a conocer que su relación con el dentista cambió en diciembre del año pasado. «Nos dimos la oportunidad. Yo estaba soltera, él estaba soltero y fue como ‘ya, no podemos seguir haciendo los locos con lo que nos pasa, démonos una oportunidad'», mencionó.

«Siempre todo el mundo que nos veía juntos, nos decía ‘¿y ustedes cuándo se van a comer? ¿Cuándo van a pololear?’. Nosotros decíamos que éramos amigos, pero yo creo que la gente percibía incluso antes que nosotros la energía», agregó Pame Leiva.

Además, la panelista de «El Medio Día» dio a conocer que se tatuaron. En este sentido, lució su tatuaje, el cual tiene una palabra árabe y el signo de infinito.

«Esta palabra la eligió él. Es ‘Maktub’, que dice que lo que está destinado a ser, va a ser. Y yo elegí el infinito (…) porque yo de verdad creo que nosotros nos conocemos de muchas vidas. Me dijo que yo era su hilo rojo», expresó Pamela Leiva.

Por otro lado, la comediante indicó: «Lo más bonito, es que yo lo conozco, el hombre tiene su pasado. Como éramos muy amigos, yo le contaba mis cosas. Él también me conoce a mí, todo. Entonces, nunca me había pasado estar con alguien que me diera paz, tranquilidad y contención. Y yo no estoy acostumbrada a que me cuiden».

«Primera vez que tengo a alguien que me cuida, que me protege. En las relaciones de pareja siempre he sido la que cuida, la fuerte, la sostenedora, la que resuelve. Primera vez que este papel, no digo que se dé vuelta, sino que tengo una persona en quien apoyarme, eso como más equiparado», añadió Pame Leiva.

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