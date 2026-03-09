Sus seguidores le avisaron: popular tiktoker chilena es viral por hacerse su primer tatuaje con faltas de ortografía

Recientemente, una popular influencer chilena se hizo viral en redes sociales por una inesperada situación. Hablamos de Isabel Calvo que a través de sus redes sociales mostró su primer tatuaje. Sin embargo, hubo un particular detalle que llamó la atención.

La joven conocida como la «leona» se tatuó una frase. No obstante, algunas palabras tienen errores ortográficos.

En su cuenta de TikTok, la influencer se mostró contenta por su primer tatuaje, el que está en la espalda y dice: «Llévame siempre al lugar donde mi alma es feliz, plena y pura».

Y luego de subirlo a sus redes, múltiples cibernautas se dieron cuenta de que tenía algunos errores en cómo está escrito. Resulta que dice «llevamé» en vez de «llévame». Además, le agregó una tilde a la palabra «felíz».

Frente a esto, Isabel Calvo compartió otro video respondiendo a uno de los comentarios. «Acabo de ver que el tatuaje está mal escrito, me quiero morir», indicó. De todos modos, le restó importancia y se lo tomó con humor.

Además, en un comentario se justificó y expresó: «Soy seca hablando, escribo horrible. No puedo ser perfecta».

Por otro lado, Calvo dio a conocer que se someterá a un un miniláser para corregir las tildes. Sin embargo, algunos de sus seguidores aseguraron que hay más errores como faltas de comas.

Las reacciones al tatuaje de Isabel Calvo

El primer post que hizo la influencer luciendo su primer tatuaje se llenó de comentarios, de usuarios que le hicieron saber su error.

«la palabra no debería ser llévame»; «y feliz no lleva tilde»; «Mi primer tatuaje: sale mal»; «leona no te avergüences, piensa que a mi mamá le tatuaron ‘prohivido’ en vez de ‘prohibido’ y no se dio cuenta hasta que llegó a la casa»; «No solo son los tildes y la falta de una coma, también están mal usadas las mayúsculas y minúsculas»; «yo se que te lo tomas para la risa pero la tatuadora si va a hacer letras lo MÍNIMO que debería hacer es verificar la ortografía»; fueron algunos de los mensajes que recibió el post de Isabel Calvo.

Vale señalar que diversos usuarios criticaron a la influencer por ser estudiante de periodismo y no darse cuenta de los errores ortográficos.

