¡No apto para cardíacos! Tonka Tomicic dejó la patá con destapadas fotografías en redes

Tonka Tomicic poco a poco vuelve a la televisión nacional. Con su participación como conductora en el reality de Mega, panelista del programa que estuvo durante el Festival de Viña del Mar y la reciente animación del Festival Folclórico de la Vendemia 2026, Tomicic volvió con todo.

Y es que ha sabido ganarse al público, con su sencillez y simpatía en las redes sociales.

Recientemente, publicó una serie de fotos en bikini que causaron furor en su cuenta de Instagram.

El retrato se ve a ella en un video lanzándose al Río Claro en Molina, acompañado de imágenes donde se aprecia su esbelta figura. Sus seguidores destacaron su energía y llenaron la publicación con mensajes positivos.

«¡Se termina el verano!»

Como una forma de disfrutar los últimos días del verano, Tonka Tomicic decidió mostrar en sus redes sociales un refrescante chapuzón captado en la región del Maule.

«¡Se termina el verano! Fin de semana de uvas y Río Claro en Molina. El trabajo siempre se siente mejor cuando es con familia y amigos», escribió en la publicación.

“Muchas gracias por estos días en contacto con su tierra y gente”, comentó en agradecimiento.

El post cuenta con casi 40 mil me gustas y cientos de comentarios. Entre los comentarios que se destacan, se encuentra el de Felipe Mendez, alcalde de Molina, quien le escribió «¡Feliz de que hayas sido nuestra animadora! ¡Gracias por tu sencillez, cercanía y naturalidad! ¡¡¡Éxito en todo!!!».

Estas son las imágenes que dejó en Instagram

Tonka Tomicic y su paso por Viña 2026

El Festival de la Canción de Viña del Mar 2026 dejó varios momentos que siguen dando que hablar incluso semanas después de dar fin al certamen. Uno de los nombres que más se repitió fue el de Tonka Tomicic, quien participó en el evento como rostro del canal organizador.

Su presencia no pasó desapercibida. Estuvo en el programa que estuvo al día durante la realización del certamen viñamarino, “Only Viña”, donde su participación fue bien recibida por el público.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google