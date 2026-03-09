¿Nueva pareja en Fiebre de Baile? Participante sale a aclarar los rumores de relación amorosa

Ya comenzó la nueva temporada de Fiebre de Baile y los participantes de este ciclo están dando de qué hablar, ya sea por su destreza en la competencia, o por lo que pasa en el backstage. A tan solo una semana de su transmisión, el show ya es un éxito en rating.

Y el amor no se queda fuera. Esta vez, las redes sociales encendieron los rumores de una posible pareja que se habría generado dentro del programa. La razón, por haber visto a unos participantes compartiendo fuera del estelar.

Frente a ello, los involucrados salieron a responder los rumores y quedó claro qué es lo que está sucediendo.

¿Quiénes serían la nueva pareja?

La posible pareja de la que muchos comentan por redes se trataría de Nicolás Solabarrieta con su compañera de baile, Pía Weidmann. Esto llevó a que los usuarios comenzaran a especular de inmediato sobre un posible romance entre el chico reality y la bailarina.

No es primera vez que la bailarina es vinculada con alguien del programa, ya que durante la temporada anterior hizo match con Claudio Valdivia, con quien tuvo una fugaz relación.

Pero el chico reality aseguró que no está en una relación con su bailarina, aunque reveló que sí comparten mucho tiempo juntos, dentro y fuera de los estudios de Chilevisión.

“Nos llevamos increíble y ensayamos mucho por fuera porque me cuesta el baile, por eso capaz se rumorean cosas, pero no es así”, aseguró.

La última relación pública que vimos de Nicolás Solabarrieta fue con Valentina Torres, más conocida como “Guarén”, a quien conoció durante el reality de Canal 13, Tierra Brava. Desde que terminaron, el ex futbolista ha optado por mantener su vida sentimental alejada del espectáculo.

Por parte de Weidmann, no ha comentado al respecto. Sin embargo, se estima que la duda surja durante el capítulo de hoy de Fiebre de Baile.

