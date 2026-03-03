Este lunes, Chilevisión hizo el lanzamiento de la segunda temporada de Fiebre de baile, que iniciará sus transmisiones esta noche en horario prime. Volveremos a ver el jurado (con una integrante nueva) y a los bailarines que acompañaron a los competidores de la primera temporada.

Una de ellas, se trata de la bailarina Pía Weidmann, la ex chica Rojo que cautivó al participante Claudio Valdivia, con quien tuvo un fugaz, pero intenso romance. Se habrían mostrado en redes sociales y en lugares públicos.

Hace un mes se les vio muy enamorados y compartían imágenes en sus cuentas de Instagram, sin embargo, todo habría acabado hace unas pocas semanas.

Pía Weidmann comentó en ese momento que “estamos disfrutando el momento, felices” y Claudio Valdivia agregó que “cuando uno exhibe las relaciones, mucha gente, no sé por qué razón, tiende a opinar y hasta criticar y es como ‘no nos conocen’. La gente se siente con ese derecho de dar una opinión y criticar para mal”.

El quiebre entre Pía y Claudio

La semana pasada, el ex participante de Fiebre de Baile respondió a una pregunta de sus seguidores en Instagram, el cual le consultaban si seguía en relación con la bailarina. La respuesta de Valdivia fue sincera.

“Ustedes fueron testigos de nuestra relación que comenzó en enero y ahora van a ser testigos de mi verdad. Nosotros ya no estamos juntos”, escribió.

“Estamos bien”

Durante el lanzamiento a la prensa de la segunda temporada, Pía Weidmann aseguró que entre ellos todo estaba bien, y que no habría un mal ambiente.

“Estoy super bien, me han preguntado harto y muchas gracias por preocuparse. La verdad es que estamos bien los dos. Fue un amor de verano cortito, intenso, pero duró lo que tenía que durar y yo estoy feliz, él está feliz, así que estamos muy en buena onda los dos”, declaró.

A su vez, le preguntaron si hubo algo que no fluyó o que haya afectado a la relación, a lo que la bailarina respondió que “él tenía sus proyectos y yo los míos, y decidimos apartarnos”.

“Sí, los dos muy maduros en ese sentido y claro, como te digo, estamos muy en buena onda y conversamos de hecho hasta el día de hoy”, cerró.

