¿Adiós a Fiebre de Baile?: Revelan drástica decisión de Fran Maira tras protagonizar grave accidente

Fran Maira, cantante urbana y ex chica reality, ha vivido días de alta exposición. El motivo, es haber protagonizado un fuerte accidente de tránsito en el cual terminó chocando a un motociclista.

El hecho ocurrió tras haberse saltado un semáforo y el conductor de la moto, que no alcanzó a frenar impactó directamente contra el vehículo de la cantante, quedando en estado de gravedad.

Tras enfrentarse a la justicia, los planes de Fran Maira toman otro rumbo. Este lunes 2 de marzo comienza la nueva temporada de Fiebre de Baile, donde la artista es una de las confirmadas.

Pero lo ocurrido en el accidente terminó por dejar a la joven con nuevos planes, los cuales, afectarían a su participación en dicho programa, quedando en duda si competirá con los otros protagonistas o se retirará de Fiebre de Baile.

Se perdería el estreno

Según la cuenta de Instagram Infama, conocida por revelar noticias y adelantos relacionados al mundo del espectáculo, los cuales la mayoría ha acertado, aseguró que Fran Maira no estará durante la programación del primer capítulo de Fiebre de Baile.

Se suponía que iba a enfrentarse en un duelo contra Disley Ramos, influencer y participante del show.

La razón de su ausencia se debería al accidente de tránsito ocasionado. Con este panorama incierto, queda en duda la participación de Fran Maira en el espectáculo televisivo de Chilevisión.

El mensaje de Fran Maira

Hasta el momento, ni la producción de CHV ni la artista se han pronunciado al respecto. Hace unos días, la cantante optó por subir una publicación en Instagram de la Virgen Inmaculada. De este modo, dejó un mensaje de petición para que la víctima del accidente pueda recuperarse lo más pronto posible.

«Virgen del Carmen, te suplico que extiendas tu manto protector sobre él. Sé su defensa poderosa en esta vida mortal contra todos los peligros del cuerpo y del alma», escribió en sus redes sociales, recibiendo el apoyo de los seguidores y diferentes rostros de la televisión.

