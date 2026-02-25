Formalizan a Fran Maira tras grave accidente en Lo Barnechea: estas son las medidas dictadas por la justicia

Durante la noche del martes 24 de febrero, la cantante urbana y exchica reality, Fran Maira protagonizó un grave accidente en la comuna de Lo Barnechea.

El incidente ocurrió cerca de las 21:45 horas, en la intersección de Avenida La Dehesa con calle El Roble. Donde la cantante impactó a un motociclista tras doblar.

Vale señalar que la víctima es un joven de 23 años que estaba trabajando como repartidor y que actualmente se encuentra grave. Tras el choque fue llevado hasta un centro asistencial, donde está internado.

Frente a esta situación, Fran Maira fue detenida. Cabe destacar que los exámenes de alcohol y drogas dieron negativo.

Vale señalar que el SIAT de Carabineros investigó el accidente con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Principalmente para determinar si es que el giro se hizo cuando correspondía.

Fran Maira fue formalizada

Y debido a al accidente que protagonizó, durante este miércoles, la cantante fue formalizada por el cuasidelito de lesiones graves.

En este sentido, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó aplicarle las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional a Fran Maira. Este último se extenderá por 90 días, periodo en el que se desarrollará la investigación del caso.

Es importante mencionar que durante la jornada de este miércoles, a través de redes sociales comenzó a circular un video de la maniobra que realizó la artista previo al accidente. Acá se puede ver que la cantante no tenía luz verde para doblar. De este modo, habría girado en un momento en el que no podía.

