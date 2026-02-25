El video habla por si solo: surge nuevo registro del choque a motorista que podría cambiar todo para Fran Maira

Durante la noche de este martes, la exchica reality y cantante urbana Fran Maira protagonizó un accidente, en el que impactó a un motorista, quien terminó en estado grave.

Y recientemente, se dio a conocer un video, en el cual la figura televisiva dobla para cambiarse de pista, mientras manejaba hacia su domicilio.

En este sentido, se puede ver que si bien el semáforo estaba en verde, la fecha para doblar no lo lo estaba. Algo que ya había comentado un testigo. De este modo, habría doblado cuando no tenía que hacerlo.

Un conductor que estaba en el lugar del accidente conversó con Meganoticias e indicó que la responsabilidad habría sido de Fran Maira.

«El semáforo de aquí tiene intermitencia. Nos saltó la luz exclusiva para virar a la izquierda dos veces, y a la tercera que se prendió la luz del centro, todos viramos a la izquierda», señaló.

«Venía el motociclista y veníamos nosotros virando sin nuestro permiso», añadió. En este sentido, reconoció: «Yo me siento responsable porque infringí una ley de tránsito, pude haber sido yo».

Por otro lado, al referirse a quién habría sido responsable, expresó: «Quien viró a la izquierda tiene la responsabilidad, en este caso el auto».

Además, indicó: «El otro problema es que el chico de la moto venía muy rápido, entonces hubo poco tiempo de reacción».

Detalles del accidente protagonizado por Fran Maira

El accidente ocurrió a cerca las de las 21:45 del martes. Instancia, en la que Fran Maira chocó contra un repartidor que transitaba en motocicleta.

Vale señalar que la cantante será formalizada durante la jornada de este miércoles en el Centro de Justicia. Sin embargo, la Fiscalía Oriente no ha dado a conocer el delito que se le imputará.

También te podría interesar: Sorpresa en el mundo de la farándula: queridas figuras del espectáculo confirman su romance tras ser vistos en Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google