Junte histórico: NMIXX invitó a Kidd Voodoo durante su presentación en el Festival de Viña 2026

El día de ayer, martes 24 de febrero, se vivió otra noche del Festival de Viña del Mar 2026. Con la apertura de Jesse & Joy y el éxito del humorista Esteban Düch se culminó la tercera jornada con buen recibimiento.

Y es que la parrilla del certamen está cada vez más variada, para todo tipo de público. En este sentido, el cierre estuvo a cargo de NMIXX, el primer grupo de k-pop en pisar el escenario de la Quinta Vergara.

Con coreografías sincronizadas, canciones para los jóvenes y lightsticks del público, NMIXX coronó en la tercera noche del Festival.

La inesperada participación de Kidd Voodoo

Todo iba bien, a pesar de las altas horas de la madrugada, los fans y el público viñamarino se quedaron para disfrutar de la banda surcoreana. Fue ahí que ocurrió una colaboración totalmente inesperada.

En el escenario, las seis integrantes del grupo, comenzaron a corear la canción que fue éxito en el Top Global de Spotify, “Ponte Lokita”, single de los artistas urbanos nacionales Katteyes y Kidd Voodoo.

A pesar de que el idioma oriundo de NMIXX es el coreano, dominan el inglés y tienen un notable interés por el español. Es así como, al ritmo de Ponte Lokita, las chicas comenzaron a cantar en español.

En medio de la impresión y ovación del público, subió Kidd Voodoo para acompañarlas durante la canción. Este momento terminó por dar vuelta en las redes sociales, siendo tendencia por tal colaboración que nadie tenía previsto.

Claramente, el monstruo quedó fascinado y los fanáticos clasificaron el junte como histórico y una señal de apertura para nuevos géneros dentro del Festival.

La reacción de Kidd Voodoo

Terminó la canción y el público seguía ovacionando. El artista agradeció la instancia al grupo surcoreano y bajó del escenario para que NMIXX pudiera continuar con su espléndido show.

Tras la colaboración, Kidd Voodoo publicó un breve, pero tierno mensaje en agradecimiento a NMIXX.

“Muchas gracias, NMIXX”, escribió, acompañado de emojis de corazón.

La irrupción del artista chileno con su tema urbano junto al k-pop generó una reacción inmediata en el público, que celebró la fusión entre el pop coreano y el reggaetón local. Y NMIXX, finalizó la noche con los dos galardones de Viña, la Gaviota de Oro y de Plata.

Recordemos que el grupo está nominado a Reina del Festival 2026. De este modo, podrían cumplir otro hito.

