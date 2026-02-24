Quiénes son NMIXX: El primer grupo de k-pop que se presentará en el Festival de Viña del Mar 2026

Hoy viviremos la tercera jornada del Festival de Viña 2026. Con la apertura del romanticismo con Jesse & Joy, el humor de Esteban Düch y el cierre con NMIXX, la Quinta Vergara se prepara para recibir una vez más al público y sus televidentes.

La parrilla de esta nueva edición está cargada de diversos artistas invitados. Hasta ahora, hemos bailado con música tropical caribeña, pop electrónico y salsa. Próximamente, los artistas urbanos tomarán el escenario junto con la cumbia argentina.

Pero esta vez, el Festival decidió expandirse y trajo por primera vez a un grupo de k-pop para la parrilla del show. Se trata de NMIXX, un grupo femenino surcoreano de seis integrantes.

¿Quiénes son NMIXX?

Se formó por JYP Entertainment, uno de los sellos discográficos más grandes de Corea del Sur. Ha formado a grupos reconocidos como Stray Kids, Twice, Itzy, entre otros.

En julio de 2021, se anunció que un nuevo grupo femenino debutará en febrero de 2022. Fue el primero después de Itzy en 2019. Fue así como debutaron el 22 de dicho mes y año con el álbum sencillo “Ad Mare”, junto con su canción debut “O.O”.

NMIXX está formado actualmente por seis miembros: Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin, Lily y Haweon. Anteriormente había una integrante más, llamada Jini, que dejó el grupo en diciembre de 2022 por problemas personales.

Su nombre combina la letra N, que representa “now, new, next” y la palabra “mix”, que simboliza la combinación y diversidad del grupo, significando en conjunto “la mejor combinación para una nueva era”. Antes habían sido llamados JYPn.

Las integrantes fueron reveladas a través de varios videos de baile y versiones de canciones, desde el 6 de agosto hasta el 19 de noviembre, en el siguiente orden: Jinni, Jiwoo, Kyujin, Sullyoon, Bae, Haewon y Lily.

El 20 de marzo de 2023, NMIXX lanzó su primer EP “Expérgo” con el tema principal «Love Me Like This». Se embarcaron en la gira Nice to MIXX You Showcase, que constó de 13 fechas en Estados Unidos y Asia.

Su cercanía con el Festival de Viña del Mar

Si creíste que esta sería la primera vez que el grupo aterriza en tierras chilenas, no es así.

En la pasada edición del Festival de la Canción de Viña del Mar, en 2025, NMIXX fueron invitadas a disfrutar del certamen e hizo su aparición sorpresa en la Quinta Vergara. Desde ahí, comenzaron especulaciones de que podrían venir para una nueva edición, y así fue.

El 21 de noviembre de 2025 se reveló que NMIXX sería uno de los artistas que se presentarían en la nueva edición del Festival de Viña 2026.

Contemplarán al público después de la rutina del humorista venezolano, Esteban Düch. Se presentarán esta noche 24 de febrero en la tercera jornada del certamen.

Es más, el grupo surcoreano es uno de los favoritos del público para ser reinas del Festival. Han estado compitiendo en el primer lugar de las votaciones con Skarleth Labra y Mon Laferte.

De ser así, y que NMIXX gane y sea reina de Viña, ocurriría un hito relevante de la Quinta Vergara. Sería la primera vez que la reina integra a seis miembros, o sea, serían seis reinas en llevarse la corona y el anillo.

Igualmente, de no ganar, ya están cumpliendo un hito al ser el primer grupo de k-pop en estar en el Festival de Viña del Mar.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google