¡Con bandera chilena!: Pincoya sin glamour ingresa a importante reality show de Argentina

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya sin glamour” ingresó este 24 de febrero al reality show de múltiples ediciones en diversos países, Gran Hermano. Esta vez, la chilota entró a la edición “Generación Dorada” de Gran Hermano Argentina.

La finalista de la versión chilena vuelve al encierro con un desatado ingreso, donde prometió polémicas desde el primer día. Tendrá su primera nominación este miércoles.

Volveremos a presenciar sus piqueros sin ropa, los conflictos por el orden y la limpieza y sus humorísticas pasadas que la llevó a ser una de las más queridas durante el show en Chile.

La ex chica reality mostró inmediatamente su sello frontal y advirtió a sus nuevos compañeros: “Si son sucios, voy a pelear”. La chilena reveló su plan para “molestar” a los argentinos con una de sus tradiciones más sagradas.

El regreso de la Pincoya a Gran Hermano

Oriunda de Chiloé, Jennifer Galvarini se mostró sin más en la edición de Gran Hermano en Chile. Su unión con la ganadora Constanza Capelli, terminó por cautivar a los televidentes y crear la fanaticada “los lulos”, quienes iban en apoyo a las ex chicas reality.

A pesar de haber quedado en el tercer lugar en 2023, su auténtica personalidad la llevó a participar en otros espectáculos del país como Top Chef VIP 2024 y ser un ícono de los memes del momento en Gran Hermano.

Entró a las puertas argentinas con una bandera de Chile en la mano, diciendo “hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jennifer Vanesa Galvarini Torres, más conocida como Pincoya sin glamour, de Chile. Yo participé en Gran Hermano y cerré las puertas”, exclamó.

Fiel a su estilo, la chilena adelantó parte de su estrategia para generar contenido y conflictos en la casa. “Yo he pensado en molestarlos porque sé que está prohibido revolver la bombilla del mate, y ahí me van a decir hija de…, no sé cómo dicen acá, boluda, y ahí nos vamos a agarrar”, dijo.

Y revivió una de sus promesas más chistosas. “Me voy a tirar a la piscina en pelota, si es que acá los che no son tan pudorosos, yo creo que no”.

Sobre la convivencia, fue clara respecto a sus límites y posibles peleas. “Me veo conviviendo bien, si son ordenados no voy a pelear, pero si son sucios, no ordenan o no lavan su loza, sí”.

“Es un honor, sabes que siempre quería volver, así que estoy agradecida de que los argentinos me hayan invitado a venir para acá”, comentó emocionada.

El apoyo de Cony Capelli

Sabemos que la poderosa amistad “madre e hija” que fundó Pincoya con la ganadora de Gran Hermano Chile, Cony Capelli, las llevó a ser unas de las más queridas del programa.

El apoyo de la bailarina llegó como empuje para la bienvenida de la chilena en Argentina. Fue una de las primeras en reaccionar.

“Mi lulitoooo! Orgullo”, escribió en redes sociales, lo que podría ayudar a Pincoya como respaldo de los conistas para conquistar al público.

La edición “Generación Dorada” introduce cambios drásticos. El ingreso se realizará en dos jornadas y mezcla figuras conocidas con desconocidos, obligando a desplegar estrategias de inmediato, ya que la primera gala de nominación se realizará este mismo miércoles, apenas 48 horas después del estreno.

