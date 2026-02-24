¿Quién es Esteban Düch? El comediante venezolano que debutará en la tercera noche del Festival de Viña 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 ha sido todo un éxito. Desde su apertura con la cantante Gloria Estefan, hasta el cierre de la reciente jornada con Bomba Estéreo, la Quinta Vergara ha vibrado con los artistas invitados al festival de la canción más importante de Latinoamérica.

Pero un detalle que el monstruo nunca dejará pasar, es la entrada de los humoristas al certamen. Y es que el público sabe hacer de las suyas cuando un comediante no les gusta. Algunos se llevan los galardones, y otros, las pifias.

Por eso es que Esteban Düch, el comediante de la tercera jornada del Festival, está preparándose con todo para recibir los aplausos del público.

¿Quién es Esteban Düch?

El joven es un comediante venezolano que radica en Chile hace más de 10 años. Se dedica a hacer Stand-Up Comedy. Actualmente, está haciendo rutinas en diversas partes del país con el nombre “Gira Camino a Viña 2026”.

Participó en el programa de Fabrizio Copano “El Antídoto” de Mega. En 2024, salió vencedor de la tercera edición del Open Mic del Festival de la Comedia de Ñuñoa.

Su entrenamiento del humor chileno lo aprendió en Comedy Restobar. Ahí fue donde aprendió las reglas básicas de la comedia nacional y analizar al público chileno.

“Veo humor chileno desde antes de venir a Chile. En Venezuela veía Comedy Central y me acuerdo de un capítulo especial que hubo con comediantes chilenos que fue muy bueno. Lo vi y ahí empecé a ver el humor de Chile”, reveló.

El público lo conoció teloneando a Edo Caroe o Luis Slimming, donde después le decían «oye, muy buena tu rutina», lo que lo incentivó a seguir superándose. De hecho, algunos ya predecían su participación en la Quinta. «Me decían ‘está pa’ Viña’ y yo me la he creído», confesó en una entrevista con Radio Activa.

En esta misma oportunidad, Düch mencionó la importancia del Festival. «Viña es la graduación de cualquier comediante. Chile es el único país que tiene un modelo de comedia, en donde todo el mundo quiere ir a un festival», reveló.

Dijo que «si no es Viña, va a ser Olmué. Y si no, seguiremos trabajando y rodando la rutina».

Y luego de una mala rutina de otro humorista llegó a ser parte del Festival de Viña 2026. Se trata de George Harris, comediante venezolano que se presentó en la anterior edición, y que como muchos saben, no le fue del todo bien.

Harris no logró conectar con el público y, con el poder del monstruo, su rutina no cautivó. Esta situación escaló aún más cuando el humorista comenzó a defenderse de la gente, respondiéndoles a las pifias y hasta llegando a los insultos. El show terminó rápido y fue el peor visto de esa edición.

Es así como Esteban Düch toma protagonismo, al ver que diferentes usuarios de las redes sociales destacan al humorista como el comediante venezolano que sí podría enamorar al monstruo de Viña. El humorista se ganó su puesto y se presentará esta noche después de Jesse & Joy.

Düch y la presentación de George Harris

Con esta mala pasada del comediante Harris, Esteban Düch carga más la mochila al saber que el público está a la espera de ver al humorista venezolano.

Explicó que tuvo “una sensación agridulce” por la validación que recibió del público a costa de la lamentable situación de su compañero.

“Fue un trago agridulce porque claro veníamos de esto que pasó, que no fue agradable. Me empezaron a ofrecer mucha validación, muy bonita. Una validación que decía ‘oye pero, acá tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile”, explicó.

De igual manera, añadió que él tiene una ventaja para leer al público. Y es que haber vivido años en Chile, ya puede analizar qué es lo que le gusta a los chilenos y qué no. “Mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos porque nos podemos entender todos. Si yo hablo de algo que ha pasado en Chile, todos nos vamos a entender”.

Lo que se sabe sobre la rutina de Düch

Hasta el momento, el artista adelantó cómo ahondará su rutina, con comedia ácida y representativa.

Se basará en sus vivencias y los estereotipos que le han sido impuestos por ser venezolano. “La comedia viene de lo que duele. Tenemos la habilidad de transmutarlo y hacerlo más digerible, más bonito y que nos podamos reír todos de eso. Y dejar un mensaje que es lo más importante”, mencionó.

Sobre sus sensaciones, el comediante reveló que el evento será una jornada desafiante. “Esta rutina va a ser afín a la gente que está en la Quinta Vergara, a la gente que está en su casa. Yo creo que va a ser bastante universal”.

La presentación del comediante venezolano será este martes 24 de febrero, después del show del dúo mexicano Jesse & Joy. La noche cerrará con el grupo surcoreano NMIXX, que tendrá el primer espectáculo en coreano de la historia del certamen viñamarino.

