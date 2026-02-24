Lollapalooza Chile 2026: anuncian el line up de Kidzapalooza y sus grandes atracciones para esta nueva versión

sin Cada vez falta menos para el tan esperado Lollapalooza Chile 2026 que se desarrollará entre el 13 y 15 de marzo. Y recientemente, se dio a conocer la programación de Kidzapalooza.

Vale señalar que esta es una iniciativa que tiene el objetivo de reunir a la familia dentro del evento. De este modo, se combina música, ciencia, cultura y experiencias interactivas en un entorno especialmente diseñado para niñas, niños y sus acompañantes. En este sentido, el el arte, el juego, la música y el movimiento son los protagonistas.

El espacio está orientado a familias y se ha transformado en una atracción muy esperada para pequeños y grandes, debido a su identidad como un festival dentro del festival. Cuenta con programación, contenidos y espacios propios. Las actividades se desarrollan desde las 15:30 hasta las 19:30 horas.

Line up de Kidzapalooza 2026

La parrilla artística de esta nueva versión de Kidzapalooza se compone por destacados nombres. Hablamos de 31 Minutos, School of Rock, Wassa Wassa Africa, Caleuchistico, Otroarte Música y Tikitiklip. Además, se les suma Despertando las neuronas, iniciativa enfocada en el aprendizaje lúdico y la estimulación temprana mediante la música y el juego, que se integra al cartel ampliando la oferta de contenidos educativos dentro del festival.

Además, habrá otras actividades como el espacio «Juega y Aprende». Acá, Play & Recycle promoverá la educación ambiental a través de dinámicas con material reciclable.

En tanto Rock & Mudadores contará con mudadores, microondas, hervidores y zona de lactancia para mayor comodidad de las familias.

Por otro lado, en el Bosque Mágico se va a desarrollar el espacio de Circo. De este modo, habrá talleres continuos de malabares, equilibrio y acrobacia guiados por artistas especializados. La experiencia finalizará cada jornada con un show, donde se presentará lo aprendido, promoviendo coordinación, confianza y trabajo en equipo en un entorno seguro y participativo.

Mientras que en «Ciencia en Vivo» participarán instituciones como el MIM, Planetario GMT, Ministerio de Ciencia, Museo Nacional de Historia Natural, Museo Bellas Artes, Museo Histórico, Proyecto CATA, IMANIX, Interescolar de Artes y Laboratorio Creativo. A ello se suma “Cultura en Movimiento”, con iniciativas como ECOFUN Madera Consciente, Team Chile, Educamper, Cklear Volcanes, Caja Bosque, Taller Gabi y Rosi, Penguin, Proyectico Títeres, Conexiencia, Música para la Integración y Bibliometro.

Sin embargo, esto no es todo. Kidzapalooza también contará con la participación de Olimpiadas Especiales y Team Chile. De este modo, se dispondrán espacios informativos e interactivos para acercar distintas disciplinas deportivas a las familias.

Olimpiadas Especiales llevará a cabo talleres lúdicos junto a atletas y habilitará un muro de mensajes participativo. mEn tanto, Team Chile desarrollará actividades y juegos como tiro al blanco, hockey y básquetbol, con el fin de promover el deporte y la inclusión.

Sistema de acreditación

Kidzapalooza! tiene su propio Sistema de Acreditación propio.Esto es por seguridad, para que en caso de extravío, el staff de Kidzapalooza pueda contactar a los padres, también permitirá el Re – Ingreso al Parque, entre las 13:00 y las 22:00 horas para quienes necesiten salir temporalmente y luego de que vuelvan de ir a dejar a sus hijos, puedan seguir disfrutando de Lollapalooza Chile 2026.

Vale señalar que los niños hasta 10 años (al momento del festival) ingresan gratuitamente, sin necesidad de entrada. Sin embargo, deben ser acompañados por un adulto responsable con pulsera. Al ingresar se deberá presentar la cédula de identidad del pequeño. La acreditación se realizará en el Portal de Entrada a Kidzapalooza hasta las 19:30 horas.

